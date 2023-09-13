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Россия выступила с демаршем из-за заявлений Баку о выборах в новых регионах - РИА Новости, 13.09.2023
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10:25 13.09.2023 (обновлено: 11:00 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/azerbaydzhan-1896037738.html
Россия выступила с демаршем из-за заявлений Баку о выборах в новых регионах
Россия выступила с демаршем из-за заявлений Баку о выборах в новых регионах - РИА Новости, 13.09.2023
Россия выступила с демаршем из-за заявлений Баку о выборах в новых регионах
Россия по дипломатическим каналам выступила с демаршем перед Азербайджаном из-за заявления Баку о непризнании выборов в новых регионах, сообщила официальный... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:25
2023-09-13T11:00
азербайджан
россия
в мире
мария захарова
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Россия по дипломатическим каналам выступила с демаршем перед Азербайджаном из-за заявления Баку о непризнании выборов в новых регионах, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Мы высказали все по этому поводу. &lt;...&gt; Мы исходим из того, что в Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики", — заявила дипломат.В минувшую субботу МИД Азербайджана опубликовал пресс-релиз, в котором заявил, что выборы на части международно признанной территории Украины не могут иметь никакой юридической силы.В конце мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Однако после этого Пашинян обвинял Баку в обострении военно-политической обстановки в регионе.В России в рамках единого дня голосования впервые прошли выборы в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Как заявил Владимир Путин, ситуация там была сложная, противник пытался обстреливать избирательные участки.
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азербайджан, россия, в мире, мария захарова
Азербайджан, Россия, В мире, Мария Захарова
Россия выступила с демаршем из-за заявлений Баку о выборах в новых регионах

МИД: Москва выразила демарш Баку из-за заявлений о выборах в новых регионах

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Россия по дипломатическим каналам выступила с демаршем перед Азербайджаном из-за заявления Баку о непризнании выборов в новых регионах, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
«
"Мы высказали все по этому поводу. <...> Мы исходим из того, что в Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики", — заявила дипломат.
В минувшую субботу МИД Азербайджана опубликовал пресс-релиз, в котором заявил, что выборы на части международно признанной территории Украины не могут иметь никакой юридической силы.
В конце мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Однако после этого Пашинян обвинял Баку в обострении военно-политической обстановки в регионе.
В России в рамках единого дня голосования впервые прошли выборы в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Как заявил Владимир Путин, ситуация там была сложная, противник пытался обстреливать избирательные участки.
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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