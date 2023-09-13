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Мирных жителей в Авдеевке почти не осталось из-за ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/avdeevka-1896052669.html
Мирных жителей в Авдеевке почти не осталось из-за ВСУ, заявил Пушилин
Мирных жителей в Авдеевке почти не осталось из-за ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.09.2023
Мирных жителей в Авдеевке почти не осталось из-за ВСУ, заявил Пушилин
Мирных жителей в Авдеевке почти не осталось, украинские военные сделали все, чтобы этот город стал непригоден для жизни, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:12
2023-09-13T11:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
авдеевка
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Мирных жителей в Авдеевке почти не осталось, украинские военные сделали все, чтобы этот город стал непригоден для жизни, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "В Авдеевке практически не осталось мирных жителей. Украинские вооруженные формирования сделали все, чтобы вытеснить и сделать невозможной жизнь для гражданских лиц", - сказал Пушилин. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. В конце марта мэр Авдеевки Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации коммунальщиков, а также посоветовал покинуть город его жителям.
https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888095466.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, авдеевка, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Мирных жителей в Авдеевке почти не осталось из-за ВСУ, заявил Пушилин

Пушилин: в Авдеевке практически не осталось мирных жителей из-за действий ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Мирных жителей в Авдеевке почти не осталось, украинские военные сделали все, чтобы этот город стал непригоден для жизни, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"В Авдеевке практически не осталось мирных жителей. Украинские вооруженные формирования сделали все, чтобы вытеснить и сделать невозможной жизнь для гражданских лиц", - сказал Пушилин.
Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. В конце марта мэр Авдеевки Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации коммунальщиков, а также посоветовал покинуть город его жителям.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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