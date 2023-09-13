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Гадаем по аватарке. Что можно узнать о человеке по фотографии (и описанию) - РИА Новости, 13.09.2023
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14:01 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/avatarki-1896098478.html
Гадаем по аватарке. Что можно узнать о человеке по фотографии (и описанию)
Гадаем по аватарке. Что можно узнать о человеке по фотографии (и описанию) - РИА Новости, 13.09.2023
Гадаем по аватарке. Что можно узнать о человеке по фотографии (и описанию)
Можно ли емко рассказать о себе всего в трех предложениях и двух фотографиях, как чужой кот поможет создать образ отзывчивого человека и какие "красные флаги" заметны с первого взгляда. Как понять характер человека по описанию в приложении для знакомств (или в соцсети), что о нас говорят детские фото и почему сейчас такое внимание уделяют лайкам?
2023-09-13T14:01
2023-09-13T14:01
нас двое
подкаст
отношения
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Гадаем по аватарке. Что можно узнать о человеке по фотографии (и описанию)
Можно ли емко рассказать о себе всего в трех предложениях и двух фотографиях, как чужой кот поможет создать образ отзывчивого человека и какие "красные флаги" заметны с первого взгляда. Как понять характер человека по описанию в приложении для знакомств (или в соцсети), что о нас говорят детские фото и почему сейчас такое внимание уделяют лайкам?
audio/mpeg
Гадаем по аватарке. Что можно узнать о человеке по фотографии (и описанию)
Можно ли емко рассказать о себе всего в трех предложениях и двух фотографиях, как чужой кот поможет создать образ отзывчивого человека и какие "красные флаги" заметны с первого взгляда. Как понять характер человека по описанию в приложении для знакомств (или в соцсети), что о нас говорят детские фото и почему сейчас такое внимание уделяют лайкам?
audio/mpeg
Надо ли пытаться понравиться всем и сразу, и что лучше указать в собственном описании – рассказывает психолог, писатель , старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко. Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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353
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подкаст, отношения, аудио
Нас двое, Подкаст, отношения
Нас двое

Гадаем по аватарке. Что можно узнать о человеке по фотографии (и описанию)

Нас двое
Гадаем по аватарке. Что можно узнать о человеке по фотографии (и описанию)
Вчера, 14:01
Читать ria.ru в
Можно ли емко рассказать о себе всего в трех предложениях и двух фотографиях, как чужой кот поможет создать образ отзывчивого человека и какие "красные флаги" заметны с первого взгляда. Как понять характер человека по описанию в приложении для знакомств (или в соцсети), что о нас говорят детские фото и почему сейчас такое внимание уделяют лайкам?
Надо ли пытаться понравиться всем и сразу, и что лучше указать в собственном описании – рассказывает психолог, писатель , старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Монтаж: Анастасия Паниоти
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