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На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 13.09.2023 (обновлено: 14:41 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/ataki-1896107214.html
На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023
На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожила до 65 украинских военных и две бронемашины, РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:28
2023-09-13T14:41
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожила до 65 украинских военных и две бронемашины, сообщили в среду в Минобороны России."На краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* восточнее населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и две боевые бронированные машины", - сообщили в ведомстве.*Запрещенная в России террористическая организация
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении российские войска за сутки отразили две атаки ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожила до 65 украинских военных и две бронемашины, сообщили в среду в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* восточнее населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и две боевые бронированные машины", - сообщили в ведомстве.
*Запрещенная в России террористическая организация
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 сентября, 16:42
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
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