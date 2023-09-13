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На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023

На Краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ

Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожила до 65 украинских военных и две бронемашины, РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:28

2023-09-13T14:28

2023-09-13T14:41

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожила до 65 украинских военных и две бронемашины, сообщили в среду в Минобороны России."На краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* восточнее населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и две боевые бронированные машины", - сообщили в ведомстве.*Запрещенная в России террористическая организация

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2023

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