https://ria.ru/20230913/ataki-1896106744.html
Российские военные отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.09.2023
Российские военные отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска за сутки отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении, сообщается в сводке министерства обороны. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:27
2023-09-13T14:27
2023-09-13T16:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
красногоровка
клещеевка
запорожская область
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские войска за сутки отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении, сообщается в сводке министерства обороны. "На Донецком направлении Южная группировка при поддержке авиации и артиллерии отразила восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки, Первомайского и Красногоровки ДНР", — заявили в ведомстве.Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады противника в районе Новомихайловки, добавили в Минобороны.Всего за сутки украинская армия потеряла на этом направлении:Южно-Донецкое направлениеГруппировка "Восток" отразила две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Новомайорского в ДНР и Приятного в Запорожской области."Потери противника составили до 235 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы", — указали в оборонном ведомстве.Херсонское направлениеРоссийские войска нанесли удар по скоплению живой силы 124-й бригады территориальной обороны в районе острова Алексеевский. По данным министерства, удалось уничтожить более 80 украинских солдат, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США.Краснолиманское направлениеПодразделения группировки "Центр" отразили две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* восточнее Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Украинские войска за сутки потеряли до 65 бойцов и две боевые бронированные машины, отметили в Минобороны.Купянское направлениеЗападная группировка войск нанесла удар по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР, а также Ольшана и Котляровка в Харьковской области. Сообщается, что потери ВСУ составили до 85 военных, два бронетранспортера, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", артиллерийская система M777 и гаубица M109 Paladin производства США.Запорожское направлениеРоссийские военные отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Вербового в Запорожской области. Они также поразили скопления живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Работина.Всего за сутки потери противника составили: *Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html
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https://ria.ru/20230913/zelenskiy-1896114636.html
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896078265.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
красногоровка
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), красногоровка, клещеевка, запорожская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красногоровка, Клещеевка, Запорожская область, США
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Российские войска за сутки отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении, сообщается в сводке
министерства обороны.
"На Донецком направлении Южная группировка при поддержке авиации и артиллерии отразила восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ в районах Клещеевки
, Андреевки, Первомайского и Красногоровки
ДНР", — заявили в ведомстве.
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Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады противника в районе Новомихайловки, добавили в Минобороны.
Всего за сутки украинская армия потеряла на этом направлении:
- до 140 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты;
- четыре автомобиля;
- гаубицу "Мста-Б".
Южно-Донецкое направление
Группировка "Восток" отразила две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Новомайорского в ДНР
и Приятного в Запорожской области.
"Потери противника составили до 235 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы", — указали в оборонном ведомстве.
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Российские войска нанесли удар по скоплению живой силы 124-й бригады территориальной обороны в районе острова Алексеевский. По данным министерства, удалось уничтожить более 80 украинских солдат, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США
.
Краснолиманское направление
Подразделения группировки "Центр" отразили две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* восточнее Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.
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Украинские войска за сутки потеряли до 65 бойцов и две боевые бронированные машины, отметили в Минобороны.
Западная группировка войск нанесла удар по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР, а также Ольшана и Котляровка в Харьковской области
.
Сообщается, что потери ВСУ составили до 85 военных, два бронетранспортера, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", артиллерийская система M777 и гаубица M109 Paladin производства США.
Российские военные отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Вербового в Запорожской области. Они также поразили скопления живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Работина.
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Всего за сутки потери противника составили:
- более 205 военнослужащих;
- один танк;
- три боевые бронированные машины;
- два автомобиля;
- гаубицы М777 и М119 производства США;
- четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица "Мста-Б".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
*Террористическая организация, запрещенная в России.