https://ria.ru/20230913/ataki-1896106744.html

Российские военные отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.09.2023

Российские военные отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска за сутки отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении, сообщается в сводке министерства обороны. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:27

2023-09-13T14:27

2023-09-13T16:48

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

красногоровка

клещеевка

запорожская область

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские войска за сутки отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении, сообщается в сводке министерства обороны. "На Донецком направлении Южная группировка при поддержке авиации и артиллерии отразила восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки, Первомайского и Красногоровки ДНР", — заявили в ведомстве.Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады противника в районе Новомихайловки, добавили в Минобороны.Всего за сутки украинская армия потеряла на этом направлении:Южно-Донецкое направлениеГруппировка "Восток" отразила две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Новомайорского в ДНР и Приятного в Запорожской области."Потери противника составили до 235 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы", — указали в оборонном ведомстве.Херсонское направлениеРоссийские войска нанесли удар по скоплению живой силы 124-й бригады территориальной обороны в районе острова Алексеевский. По данным министерства, удалось уничтожить более 80 украинских солдат, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США.Краснолиманское направлениеПодразделения группировки "Центр" отразили две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* восточнее Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Украинские войска за сутки потеряли до 65 бойцов и две боевые бронированные машины, отметили в Минобороны.Купянское направлениеЗападная группировка войск нанесла удар по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР, а также Ольшана и Котляровка в Харьковской области. Сообщается, что потери ВСУ составили до 85 военных, два бронетранспортера, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", артиллерийская система M777 и гаубица M109 Paladin производства США.Запорожское направлениеРоссийские военные отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Вербового в Запорожской области. Они также поразили скопления живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Работина.Всего за сутки потери противника составили: *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

https://ria.ru/20230913/zelenskiy-1896114636.html

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896078265.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

красногоровка

клещеевка

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), красногоровка, клещеевка, запорожская область, сша