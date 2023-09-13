https://ria.ru/20230913/ataka-1896197712.html
Два сирийских военных погибли при израильской ракетной атаке на Тартус
Два сирийских военных погибли при израильской ракетной атаке на Тартус - РИА Новости, 13.09.2023
Два сирийских военных погибли при израильской ракетной атаке на Тартус
Два сирийских военных погибли, еще шесть пострадали в результате израильской ракетной атаки на провинцию Тартус в Сирии, заявило сирийское министерство обороны. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T19:24
2023-09-13T19:24
2023-09-13T19:24
в мире
тартус (мухафаза)
сирия
средиземное море
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КАИР, 13 сен - РИА Новости. Два сирийских военных погибли, еще шесть пострадали в результате израильской ракетной атаки на провинцию Тартус в Сирии, заявило сирийское министерство обороны. "Сегодня (в среду - ред.) в 17.22 израильский противник совершил агрессию с помощью ракет с направления Средиземного моря, нанеся удары по некоторым позициям наших средств ПВО в Тартусе. В результате агрессии два военных погибли, еще шесть получили ранения, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
https://ria.ru/20230828/aleppo-1892778871.html
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в мире, тартус (мухафаза), сирия, средиземное море
В мире, Тартус (мухафаза), Сирия, Средиземное море
Два сирийских военных погибли при израильской ракетной атаке на Тартус
МО Сирии: при израильской ракетной атаке на Тартус погибли два военных