https://ria.ru/20230913/ataka-1896019290.html

В Крыму объяснили причину атаки ВСУ на Севастополь

В Крыму объяснили причину атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 13.09.2023

В Крыму объяснили причину атаки ВСУ на Севастополь

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинская ракетная атака на Севастополь продиктована жаждой мести. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T09:15

2023-09-13T09:15

2023-09-13T09:15

специальная военная операция на украине

севастополь

владимир константинов

республика крым

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинская ракетная атака на Севастополь продиктована жаждой мести. Минобороны РФ сообщило, что Киев атаковал ночью 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила 7 ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека. "Все их действия продиктованы завистью к Крыму, которая перерастает в жажду мести, так как именно крымчане в 2014 году показали всему миру, что не намерены мириться с нацистским режимом в Киеве и попранием памяти предков, поэтому взяли курс на возвращение на историческую родину в Россию", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, все попытки киевской власти навредить и запугать крымчан ущербны и ничтожны.

https://ria.ru/20230913/krym-1896001916.html

https://ria.ru/20230912/krym-1895902976.html

севастополь

республика крым

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севастополь, владимир константинов, республика крым, вооруженные силы украины