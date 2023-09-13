Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объяснили причину атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/ataka-1896019290.html
В Крыму объяснили причину атаки ВСУ на Севастополь
В Крыму объяснили причину атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 13.09.2023
В Крыму объяснили причину атаки ВСУ на Севастополь
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинская ракетная атака на Севастополь продиктована жаждой мести. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:15
2023-09-13T09:15
специальная военная операция на украине
севастополь
владимир константинов
республика крым
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинская ракетная атака на Севастополь продиктована жаждой мести. Минобороны РФ сообщило, что Киев атаковал ночью 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила 7 ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека. "Все их действия продиктованы завистью к Крыму, которая перерастает в жажду мести, так как именно крымчане в 2014 году показали всему миру, что не намерены мириться с нацистским режимом в Киеве и попранием памяти предков, поэтому взяли курс на возвращение на историческую родину в Россию", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, все попытки киевской власти навредить и запугать крымчан ущербны и ничтожны.
https://ria.ru/20230913/krym-1896001916.html
https://ria.ru/20230912/krym-1895902976.html
севастополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, владимир константинов, республика крым, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Владимир Константинов, Республика Крым, Вооруженные силы Украины
В Крыму объяснили причину атаки ВСУ на Севастополь

Константинов объяснил атаку ВСУ на Севастополь жаждой мести

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинская ракетная атака на Севастополь продиктована жаждой мести.
Минобороны РФ сообщило, что Киев атаковал ночью 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила 7 ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека.
Боец добровольческого отряда - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Гагин заявил о безуспешности попыток ВСУ атаковать Крым
07:05
«
"Все их действия продиктованы завистью к Крыму, которая перерастает в жажду мести, так как именно крымчане в 2014 году показали всему миру, что не намерены мириться с нацистским режимом в Киеве и попранием памяти предков, поэтому взяли курс на возвращение на историческую родину в Россию", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, все попытки киевской власти навредить и запугать крымчан ущербны и ничтожны.
Вид на Черноморское побережье Крыма с вершины горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
"Путин в курсе". В США сообщили ВСУ мрачные новости о Крыме
Вчера, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольВладимир КонстантиновРеспублика КрымВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала