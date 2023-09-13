https://ria.ru/20230913/ataka-1896015217.html

В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь

В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 13.09.2023

В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал украинскую ракетную атаку на Севастополь терактом. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T08:52

2023-09-13T08:52

2023-09-13T08:52

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил шеремет

госдума рф

республика крым

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал украинскую ракетную атаку на Севастополь терактом. Минобороны РФ сообщило, что Киев атаковал ночью 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила 7 ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека. "Это теракт и диверсия. Ничего нового абсолютно не происходит, мы понимаем, что воюем с террористами, поэтому наша победа должна быть окончательной и безоговорочной. Все причастные к преступлению должны понести наказание", - сказал РИА Новости Шеремет.

https://ria.ru/20230818/ataki-1890901482.html

севастополь

республика крым

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севастополь, михаил шеремет, госдума рф, республика крым, вооруженные силы украины