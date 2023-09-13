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В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 13.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/ataka-1896015217.html
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 13.09.2023
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал украинскую ракетную атаку на Севастополь терактом. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:52
2023-09-13T08:52
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил шеремет
госдума рф
республика крым
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал украинскую ракетную атаку на Севастополь терактом. Минобороны РФ сообщило, что Киев атаковал ночью 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила 7 ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека. "Это теракт и диверсия. Ничего нового абсолютно не происходит, мы понимаем, что воюем с террористами, поэтому наша победа должна быть окончательной и безоговорочной. Все причастные к преступлению должны понести наказание", - сказал РИА Новости Шеремет.
https://ria.ru/20230818/ataki-1890901482.html
севастополь
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севастополь, михаил шеремет, госдума рф, республика крым, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Республика Крым, Вооруженные силы Украины
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь

Депутат Госдумы Шеремет назвал атаку ВСУ на Севастополь терактом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал украинскую ракетную атаку на Севастополь терактом.
Минобороны РФ сообщило, что Киев атаковал ночью 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила 7 ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека.
«
"Это теракт и диверсия. Ничего нового абсолютно не происходит, мы понимаем, что воюем с террористами, поэтому наша победа должна быть окончательной и безоговорочной. Все причастные к преступлению должны понести наказание", - сказал РИА Новости Шеремет.
Дым рядом с Крымским мостом
В администрации Байдена прокомментировали атаки ВСУ на Крым
18 августа, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил ШереметГосдума РФРеспублика КрымВооруженные силы Украины
 
 
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