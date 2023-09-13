https://ria.ru/20230913/ataka-1895991096.html
ВСУ совершили атаку на Севастополь
ВСУ совершили атаку на Севастополь - РИА Новости, 13.09.2023
ВСУ совершили атаку на Севастополь
ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь, в результате удара произошел пожар на негражданском объекте, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T03:42
2023-09-13T03:42
2023-09-13T05:42
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
происшествия
россия
михаил развожаев
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь, в результате удара произошел пожар на негражданском объекте, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Ориентировочно 20 минут назад на Севастополь была совершена атака наших врагов. ПВО отработало. В районе Килен-балки сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки", — написал Развожаев.По его словам, пожару присвоили четвертый класс сложности. На месте работают спецслужбы, продолжается контроль воздушной обстановки, заключил губернатор.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230910/bespilotniki-1895266882.html
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севастополь, вооруженные силы украины, происшествия, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Михаил Развожаев
ВСУ совершили атаку на Севастополь
Развожаев: ВСУ совершили атаку на Севастополь