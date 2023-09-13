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Алексей Арестович: что известно о главном украинском пропагандисте

Арестович Алексей Николаевич: биография политика Украины, фото, национальность

Алексей Арестович: что известно о главном украинском пропагандисте

Арестович Алексей Николаевич — известный украинский пропагандист. Подробности его карьеры и детали биографии — в материале РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:37

2023-09-13T14:37

2023-09-13T14:37

украина

алексей арестович

в мире

владимир зеленский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Арестович Алексей Николаевич — известный украинский пропагандист. Подробности его карьеры и детали биографии — в материале РИА Новости.Арестович Алексей НиколаевичАлексей Арестович — один из самых известных, медийно активных и скандальных украинских политиков. С 2020-го занимал должность внештатного советника Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Однако в январе 2023-го года покинул эту должность. До начала политической карьеры пробовал себя на разных поприщах: учился на биолога и военного переводчика, служил в Главном управлении разведки Украины, работал в театре, снимался в рекламе и кино, учился в школе эзотерика Авессалома Подводного и изучал теологию.НациональностьО национальности Арестовича известно, что в его родословной есть польские и белорусские корни. Примечательно, что в феврале 2023-го года он заявил, что украинцы на самом деле русские, а Москва якобы "присвоила" себе название Русь.Детство и юностьАлексей Арестович родился 3 августа 1975-го года в Грузии в военном городке Дедоплисцкаро, расположенном в Кахетии.Позже его семья переехала на Украину, в Киев. Там он в 1992-м году окончил школу №178.Личная жизньРодителиОтец политика — Николай Арестович — был офицером советской армии. По неподтвержденным данным из открытых источников, в 2004-м году совместно с партнерами основал компанию "САН-KIP". В 2015-м стал владельцем оборонного предприятия "Технодекс", которое занималось производством оружия и боеприпасов.Мать политика – Тамара Арестович — была фигурантом уголовного дела о махинациях с земельными участками. Ей грозило до 12 лет лишения свободы.Сестра Алексея — Олеся Корнийчук — замужем за бывшим сотрудником управделами Верхвной рады Андреем Корнийчуком, который также занимал пост секретаря украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.СупругаАлексей Арестович был трижды женат (по другой информации - дважды). О его первой и второй супругах данных в Сети нет.Третья жена — Анастасия Валерьевна Арестович, в девичестве — Грибанова. В браке — с 2015 года.Анастасия почти на 12 лет младше супруга. Познакомились в 2014-м году на занятиях психологической школы, которую открыл Арестович.Она, как отмечают украинские СМИ, занимается психологией и психотерапией. Веганка.В ноябре прошлого года в одном из интервью Анастасия заявила, что не планирует полностью переходить на украинский язык в повседневном общении, и подчеркнула, что ей комфортнее использовать русский, который она считает родным.ДетиИзвестно, что от первого брака у него осталась дочь Вероника, родившаяся в 2004-м году.Во втором браке у него родилась еще одна дочь — Аэлита.Третья жена родила Арестовичу сына Александра.ОбразованиеПосле выпуска из школы Алексей Арестович поступил на биологический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко. Однако бросил обучение после первого курса.Как сообщают СМИ, с 1994-го года учился в Одесском институте сухопутных войск на военного переводчика с английского языка. Окончил военный вуз в 1999-м году.О своей деятельности после выпуска сам Арестович рассказывает разное: в одних интервью заявляет, что служил до 2005-го года в Главном управлении разведки министерства обороны Украины, в других — что работал в департаменте стратегических исследований этого же ведомства.Уволился из армии в 2005-м году в звании майора. Объясняет отставку тем, что в этот период — после первого "Майдана" — гражданское командование начало вмешиваться в работу военных. "Бывшие директора сахарных заводов начинают выдавать директивы и учить боевых офицеров, как им нести службу", — описывал он позже состояние украинской армии на тот момент.Помимо этого, Арестович посещал школу эзотерика Авессалома Подводного "Человек среди людей", а также в киевском Институте религиозных наук изучал богословие.С начала 2000-х сам начал проводить тренинги и консультации по групповой психологии, противодействию манипуляциям, актерскому мастерству, публичным выступлениям и переговорным техникам.Актерская карьераВ театре-студии Арестович начал играть, когда бросил учебу на биологическом факультете. К этой профессии вернулся после 2005-го года — развитием своей актерской карьеры занимался параллельно с политической деятельностью. По данным из открытых источников, сразу после увольнения с военной службы два года снимался для украинских компаний: рекламировал шоколад "Корона", оператора мобильной связи Life, страховую компанию "Оранта".Спустя два года стал сооснователем ивент-компании Aegis Artist Group. На его счету 17 эпизодических ролей в российских и украинских фильмах и сериалах, в том числе в "Возвращении Мухтара-3", "Возвращении Мухтара-7" и "Возвращении Мухтара-9", а также "Брат за брата-2". Последней его актерской работой стала роль банкира Игоря Смирнова и его женского альтер-эго Люси "Карамельки" Зайцевой в фильме "Не бойся, я рядом".Политическая карьераПосле ухода с военной службы Арестович вступил в украинскую политическую партию "Братство" — Верховный суд России в 2014-м году признал ее экстремистской и запретил деятельность. Возглавлял партию известный украинский политик Дмитрий Корчинский, а Алексей Арестович стал его заместителем.На том этапе своей деятельности Арестович критически отзывался о так называемой оранжевой революции.Однако с 2008-го года вместе с Корчинским сменил курс и стал разрабатывать "стратегию обороны Крыма". В начале 2009-го года они создали гражданское движение "Долой всех". Арестович занимался организацией протестов против украинской власти в Сумах, Одессе и Киеве. Особого успеха начинание не имело.С 2014-го регулярно выступал в СМИ как военный эксперт. Выходил в эфир ведущих телеканалов и радиостанций с комментариями и интервью с военно-политической аналитикой. Позже признался, что в этих выступлениях ему часто приходилось лгать.Помимо этого, был одним из создателей благотворительного фонда для оказания психологической поддержки украинским военным.С сентября 2018-го год служил в 72-й механизированной бригаде в Краматорске, подконтрольном ВСУ. Сам Арестович утверждает, что за это время участвовал в 33 боевых выходах за линию фронта. Эта информация подвергалась сомнению в украинских СМИ, при этом сам политик заявлял в интервью, что попытка проверить его утверждения "может навредить украинским военным, которые находятся в зоне конфликта".В конце октября 2020-го года Леонид Кравчук назначил его советником по информационной политике и официальным спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. Экс-президент Украины заявил, что это назначение произошло благодаря военному опыту и наличию у Арестовича своего взгляда на некоторые вопросы, которые обсуждались на заседаниях группы.В декабре того же года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций.В сентябре 2021-го года Арестович заявил, что Украина снялась с "крючка" Минских соглашений. Назвал это важным достижением страны. Спустя еще несколько месяцев заявлял, что Москва не готова к противостоянию с КиевомВ начале 2022-го Арестович говорил о планах уйти из политики и даже утверждал, что уволился с должности официального спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Однако с началом специальной военной операции российских войск на Украине его планы изменились.Уже после начала спецоперации — в марте 2022-го — Арестович утверждал, что горячая фаза конфликта завершится через две-три недели. При этом он практически ежедневно выходил в прямые эфиры в соцсетях. В них неоднократно озвучивал противоречивые прогнозы. Даже украинские СМИ обвиняли его в распространении фейков.Уже осенью 2022-го признался, что лгал своим зрителям, преподнося ситуацию в гораздо лучшем для Украины свете, чем она была на самом деле.Арестович был вынужден уйти в отставку в январе 2023-го года. Поводом стало его заявление в эфире одного из YouTube-каналов о том, что причиной обрушения жилого здания в Днепропетровске стала работа украинских средств противовоздушной обороны.Это высказывание спровоцировало возмущение среди украинских политиков: некоторые депутаты Верховной рады потребовали, чтобы Офис президента официально открестился от подобных заявлений. Часть членов Рады даже обвиняла его в государственной измене.Сам политик объяснил свои слова усталостью, принес извинения и отрекся от озвученной им версии событий. После этого подал в отставку и заявил, что хочет подать пример, как действовать, когда допускаешь ошибку."Принципиальная ошибка, значит, в отставку", — заявил он.Через несколько дней Арестовича внесли в базу "Миротворца".Неоднократно заявлял, что не исключает возможности своего выдвижения в президенты Украины. Однако подчеркивал, что не планирует конкурировать с действующим главой государства — Владимиром Зеленским.Покинув пост, Арестович сосредоточился на личных проектах, однако основная его активность связана с публичными комментариями по поводу происходящих на Украине событий. Выступает на своем YouTube-канале и в эфире других СМИ.В частности, он обвинял НАТО в неудаче контрнаступления ВСУ летом 2023-го года — якобы, помощь, предоставленная Западом, оказалась недостаточной и несвоевременной. В июле заявил, что Киев может отказаться от контролируемых Россией регионов ради вступления в НАТО.Помимо этого занимается собственной "школой мышления "Апейрон". Там читает курсы по профайлингу, "искусству читать" и мастерству дискуссии.НаградыБольшинство военных наград Арестович получил уже после начала конфликта в Донбассе. Так, 15 июля 2014 года ему вручили памятный нагрудный знак Главного управления разведки МОУ "Защитнику Отечества". Также у него есть памятная награда Главного управления разведки МОУ "Евгений Березняк", знак отличия президента Украины "За участие в антитеррористической операции", медаль командующего сухопутных войск ВСУ "За особую службу" и нагрудный знак "Знак почета".Фильмография"Дедушка моей мечты" (2005) – милиционер;"За все тебя благодарю" — эипзодическая роль;"Коллекционер" (2006) — эпизодическая роль;"Возвращение Мухтара-3" (2006) — Влад;"Дом-фантом в приданое" (2006) — эпизодическая роль;"Седьмое небо" (2006) — эпизодическая роль;"Охламон" (2007) — Кирилл;"Чужие тайны" (2007) — эпизодическая роль;"Когда на юг улетают журавли" (2010) — эпизодическая роль;Злоумышленник (2011) — эпизодическая роль;"Возвращение Мухтара-7" (2011) — Георгий;"Доставить любой ценой" (2011) — Ушаков;"Брат за брата-2" (2012) — Макс Зарипов, адвкоат;"Прости-прощай" (2012) — эпизодическая роль;"Возвращение Мухтара-8" (2012) — Додин;"Лист ожидания" (2012) — эпизодическая роль;"Не бойся, я рядом" (2012) — Игорь Смирнов/Люся "Карамелька" Зайцева".Публичные скандалыНа протяжении всей политической карьеры Арестовича регулярно сопровождают скандалы.В частности, в 2020-м году он заявлял, что украинский боец, погибший в Донбассе, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Некоторое время спустя ему пришлось извиниться за это сообщение.Также публично подтвердил, что киевские власти допускают насилие против своих политических противников. Это заявление прозвучало после ареста бывшего главы одесского отделения запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* — Сергея Стерненко.В сентябре 2021-го экс-глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал отрывок из интервью Арестовича 2016-го года, где тот назвал службу в рядах ВСУ в Донбассе "курортом для мальчиков".Однако главным скандалом с участием Арестовича стала публикация компрометирующего видео, где он запечатлен в гостинице с другим мужчиной. Сам политики отрицал достоверность записи, а затем заявлял, что на кадрах просто похожий на него человек. Он предполагал, что видео мог распространить бывший депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива.*Запрещенная в России экстремистская организация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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