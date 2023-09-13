https://ria.ru/20230913/arest-1896162297.html

В Крыму арестовали участника продовольственной блокады

В Крыму арестовали участника продовольственной блокады - РИА Новости, 13.09.2023

В Крыму арестовали участника продовольственной блокады

Участник украинского нацбата и продовольственной блокады полуострова задержан и взят под стражу в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:00

2023-09-13T17:00

2023-09-13T17:09

происшествия

россия

республика крым

украина

фсб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Участник украинского нацбата и продовольственной блокады полуострова задержан и взят под стражу в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Мужчина задержан сотрудниками погрануправления ФСБ России по Республике Крым. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. В отношении 54-летнего крымчанина возбуждено уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствием установлено, что крымчанин в 2017 году добровольно вступил в созданный на Украине крымско-татарский добровольческий нацбат им. Номана Челебиджихана* (запрещен в РФ). "Подозреваемый привлекался к вооруженной охране пункта постоянной дислокации батальона, принимал непосредственное участие в т.н. "продовольственной блокаде" Крыма, а также совместно с украинскими пограничниками осуществлял досмотр лиц и транспортных средств, пересекающих госграницу РФ", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230913/blokada-1896141513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, республика крым, украина, фсб