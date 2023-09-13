https://ria.ru/20230913/arest-1896162297.html
В Крыму арестовали участника продовольственной блокады
В Крыму арестовали участника продовольственной блокады - РИА Новости, 13.09.2023
В Крыму арестовали участника продовольственной блокады
Участник украинского нацбата и продовольственной блокады полуострова задержан и взят под стражу в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:00
2023-09-13T17:00
2023-09-13T17:09
происшествия
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республика крым
украина
фсб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Участник украинского нацбата и продовольственной блокады полуострова задержан и взят под стражу в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Мужчина задержан сотрудниками погрануправления ФСБ России по Республике Крым. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. В отношении 54-летнего крымчанина возбуждено уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствием установлено, что крымчанин в 2017 году добровольно вступил в созданный на Украине крымско-татарский добровольческий нацбат им. Номана Челебиджихана* (запрещен в РФ). "Подозреваемый привлекался к вооруженной охране пункта постоянной дислокации батальона, принимал непосредственное участие в т.н. "продовольственной блокаде" Крыма, а также совместно с украинскими пограничниками осуществлял досмотр лиц и транспортных средств, пересекающих госграницу РФ", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230913/blokada-1896141513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, республика крым, украина, фсб
Происшествия, Россия, Республика Крым, Украина, ФСБ
В Крыму арестовали участника продовольственной блокады
В Крыму арестовали боевика нацбата, участвовавшего в продовольственной блокаде
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Участник украинского нацбата и продовольственной блокады полуострова задержан и взят под стражу в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Мужчина задержан сотрудниками погрануправления ФСБ России по Республике Крым
. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
В отношении 54-летнего крымчанина возбуждено уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Следствием установлено, что крымчанин в 2017 году добровольно вступил в созданный на Украине
крымско-татарский добровольческий нацбат им. Номана Челебиджихана* (запрещен в РФ).
"Подозреваемый привлекался к вооруженной охране пункта постоянной дислокации батальона, принимал непосредственное участие в т.н. "продовольственной блокаде" Крыма, а также совместно с украинскими пограничниками осуществлял досмотр лиц и транспортных средств, пересекающих госграницу РФ", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация.
В Крыму назвали примерный размер ущерба от водной блокады