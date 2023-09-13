https://ria.ru/20230913/arest-1896103293.html

Источник: в Ростовской области арестовали подростка после нападения в школе

Источник: в Ростовской области арестовали подростка после нападения в школе - РИА Новости, 13.09.2023

Источник: в Ростовской области арестовали подростка после нападения в школе

Суд санкционировал арест подростка, подозреваемого в нападении на людей с кухонным ножом в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, сообщил РИА Новости РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:16

2023-09-13T14:16

2023-09-13T14:45

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд санкционировал арест подростка, подозреваемого в нападении на людей с кухонным ножом в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.В суде РИА Новости сообщили, что информация о мере пресечения не подлежит раскрытию, поскольку подозреваемому нет 18 лет.В понедельник утром в хуторе Красный Десант 15-летний психически нездоровый ученик на входе в школу напал с кухонным ножом на людей. Пострадали две сотрудницы и родственник одного из учеников, а подростка в итоге задержали.Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. По данным следствия, подросток планировал зарезать одного из учителей.

https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область