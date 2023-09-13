https://ria.ru/20230913/arest-1896103293.html
Источник: в Ростовской области арестовали подростка после нападения в школе
Источник: в Ростовской области арестовали подростка после нападения в школе - РИА Новости, 13.09.2023
Источник: в Ростовской области арестовали подростка после нападения в школе
Суд санкционировал арест подростка, подозреваемого в нападении на людей с кухонным ножом в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, сообщил РИА Новости РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:16
2023-09-13T14:16
2023-09-13T14:45
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд санкционировал арест подростка, подозреваемого в нападении на людей с кухонным ножом в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.В суде РИА Новости сообщили, что информация о мере пресечения не подлежит раскрытию, поскольку подозреваемому нет 18 лет.В понедельник утром в хуторе Красный Десант 15-летний психически нездоровый ученик на входе в школу напал с кухонным ножом на людей. Пострадали две сотрудницы и родственник одного из учеников, а подростка в итоге задержали.Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. По данным следствия, подросток планировал зарезать одного из учителей.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
Источник: в Ростовской области арестовали подростка после нападения в школе
Суд арестовал подростка, напавшего с ножом на людей в школе в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд санкционировал арест подростка, подозреваемого в нападении на людей с кухонным ножом в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
В суде РИА Новости сообщили, что информация о мере пресечения не подлежит раскрытию, поскольку подозреваемому нет 18 лет.
В понедельник утром в хуторе Красный Десант 15-летний психически нездоровый ученик на входе в школу напал с кухонным ножом на людей. Пострадали две сотрудницы и родственник одного из учеников, а подростка в итоге задержали.
Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. По данным следствия, подросток планировал зарезать одного из учителей.
Случаи вооруженных нападений на детские учебные заведения в России