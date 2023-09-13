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Трамп заявил, что Байден дал Путину основания для осуждения США
Трамп заявил, что Байден дал Путину основания для осуждения США - РИА Новости, 13.09.2023
Трамп заявил, что Байден дал Путину основания для осуждения США
Дональд Трамп заявил, что гонения, которые устроил на него президент США Джо Байден, дали повод российскому президенту Владимиру Путину критиковать Америку. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T23:03
2023-09-13T23:03
2023-09-13T23:03
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ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что гонения, которые устроил на него президент США Джо Байден, дали повод российскому президенту Владимиру Путину критиковать Америку. Выступая на Восточном экономическом форуме, президент России назвал суды над Трампом "преследованием по политическим мотивам" и демонстрацией "всей гнилости американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии". "Президент России Владимир Путин использует для осуждения Америки и всего хорошего, что она когда-то отстаивала, противозаконное обращение в стиле банановой республики жуликоватого Джо Байдена со своим политическим оппонентом, который больно бьет его во всех опросах", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Бывшему президенту США предъявлено свыше 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, в том числе о попытках переиграть в свою пользу результаты предыдущих выборов. Трамп, вновь баллотирующийся в президенты в 2024 году, настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию.
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в мире, америка, россия, джо байден, дональд трамп, сша, владимир путин
В мире, Америка, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Владимир Путин
Трамп заявил, что Байден дал Путину основания для осуждения США
Трамп заявил, что Байден дал Путину основания для осуждения и критики США
ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что гонения, которые устроил на него президент США Джо Байден, дали повод российскому президенту Владимиру Путину критиковать Америку.
Выступая на Восточном экономическом форуме, президент России
назвал суды над Трампом "преследованием по политическим мотивам" и демонстрацией "всей гнилости американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии".
"Президент России Владимир Путин использует для осуждения Америки и всего хорошего, что она когда-то отстаивала, противозаконное обращение в стиле банановой республики жуликоватого Джо Байдена со своим политическим оппонентом, который больно бьет его во всех опросах", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Бывшему президенту США предъявлено свыше 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, в том числе о попытках переиграть в свою пользу результаты предыдущих выборов. Трамп, вновь баллотирующийся в президенты в 2024 году, настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию.
Трамп рассказал, что испытал в тюрьме