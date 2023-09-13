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Захарова пригрозила Эстонии последствиями в случае конфискации активов - РИА Новости, 13.09.2023
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10:40 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/aktivy-1896041245.html
Захарова пригрозила Эстонии последствиями в случае конфискации активов
Захарова пригрозила Эстонии последствиями в случае конфискации активов - РИА Новости, 13.09.2023
Захарова пригрозила Эстонии последствиями в случае конфискации активов
Если Таллин дойдет до конфискации российских активов, Москва оперативно примет крайне чувствительные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:40
2023-09-13T10:40
в мире
эстония
россия
мария захарова
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Если Таллин дойдет до конфискации российских активов, Москва оперативно примет крайне чувствительные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на эстонского министра иностранных дел Маргуса Цахкну, что Эстония собирается стать первой страной ЕС, которая в этом году узаконит конфискацию российских активов. "Если подобные инициативы эстонцев воплотятся во что-то реальное, в Таллине могут не сомневаться, ответные меры будут крайне для них чувствительными с нашей стороны, и не заставят себя долго ждать", - сказала Захарова на брифинге. Она заявила, что данные шаги вписываются в общую антироссийскую политику Эстонии, а также являются удобным поводом "замять" скандал с премьер-министром. Ранее стало известно, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу эстонского премьера Каи Каллас Арво Халлику, продолжала перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку. "Мы рассматриваем любые попытки изъятия российских активов как вопиющее нарушение всех известных правовых норм, неприкрытое посягательство на суверенную собственность", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20230830/aktivy-1893036675.html
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в мире, эстония, россия, мария захарова
В мире, Эстония, Россия, Мария Захарова
Захарова пригрозила Эстонии последствиями в случае конфискации активов

Захарова: РФ примет серьезные меры, если Эстония конфискует российские активы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Если Таллин дойдет до конфискации российских активов, Москва оперативно примет крайне чувствительные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на эстонского министра иностранных дел Маргуса Цахкну, что Эстония собирается стать первой страной ЕС, которая в этом году узаконит конфискацию российских активов.
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«
"Если подобные инициативы эстонцев воплотятся во что-то реальное, в Таллине могут не сомневаться, ответные меры будут крайне для них чувствительными с нашей стороны, и не заставят себя долго ждать", - сказала Захарова на брифинге.
Она заявила, что данные шаги вписываются в общую антироссийскую политику Эстонии, а также являются удобным поводом "замять" скандал с премьер-министром.
Ранее стало известно, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу эстонского премьера Каи Каллас Арво Халлику, продолжала перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку.
«
"Мы рассматриваем любые попытки изъятия российских активов как вопиющее нарушение всех известных правовых норм, неприкрытое посягательство на суверенную собственность", - подчеркнула Захарова.
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