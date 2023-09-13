https://ria.ru/20230913/aktivy-1896041245.html

Захарова пригрозила Эстонии последствиями в случае конфискации активов

Захарова пригрозила Эстонии последствиями в случае конфискации активов - РИА Новости, 13.09.2023

Захарова пригрозила Эстонии последствиями в случае конфискации активов

Если Таллин дойдет до конфискации российских активов, Москва оперативно примет крайне чувствительные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:40

2023-09-13T10:40

2023-09-13T10:40

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эстония

россия

мария захарова

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Если Таллин дойдет до конфискации российских активов, Москва оперативно примет крайне чувствительные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на эстонского министра иностранных дел Маргуса Цахкну, что Эстония собирается стать первой страной ЕС, которая в этом году узаконит конфискацию российских активов. "Если подобные инициативы эстонцев воплотятся во что-то реальное, в Таллине могут не сомневаться, ответные меры будут крайне для них чувствительными с нашей стороны, и не заставят себя долго ждать", - сказала Захарова на брифинге. Она заявила, что данные шаги вписываются в общую антироссийскую политику Эстонии, а также являются удобным поводом "замять" скандал с премьер-министром. Ранее стало известно, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу эстонского премьера Каи Каллас Арво Халлику, продолжала перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку. "Мы рассматриваем любые попытки изъятия российских активов как вопиющее нарушение всех известных правовых норм, неприкрытое посягательство на суверенную собственность", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20230830/aktivy-1893036675.html

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в мире, эстония, россия, мария захарова