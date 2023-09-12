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В Москве 50 животных выпустили после реабилитации в Центре передержки
В Москве 50 животных выпустили после реабилитации в Центре передержки - РИА Новости, 12.09.2023
В Москве 50 животных выпустили после реабилитации в Центре передержки
Более 50 животных выпустили в естественную среду обитания после реабилитации в Центре передержки диких животных, сообщили в Telegram-канале комплекса городского РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T20:46
2023-09-12T20:46
2023-09-12T20:46
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 50 животных выпустили в естественную среду обитания после реабилитации в Центре передержки диких животных, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Более 50 животных выпустили в естественную среду обитания после реабилитации в Центре передержки диких животных. Среди них две лисы, енотовидная собака, два чеглока, пять соколов пустельги, два ястреба перепелятника, семь неясытей, три ушастых совы, лысуха", - сказано в сообщении. Отмечается, что все они попали в центр и нуждались в реабилитации. "Например, лис ещё малышами подобрали в одной из школ ТиНАО. Специалисты оказывают всем поступающим животным необходимую помощь, после чего пернатые и звери готовы к самостоятельной жизни в естественной среде обитания", - добавили в комплексе.
https://ria.ru/20230912/muraved-1895767535.html
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москва, тинао, общество
Хорошие новости, Москва, ТиНАО, Общество
В Москве 50 животных выпустили после реабилитации в Центре передержки
В Москве 50 животных выпустили на природу после реабилитации в Центре передержки