https://ria.ru/20230912/zhivotnye-1895962736.html

В Москве 50 животных выпустили после реабилитации в Центре передержки

В Москве 50 животных выпустили после реабилитации в Центре передержки - РИА Новости, 12.09.2023

В Москве 50 животных выпустили после реабилитации в Центре передержки

Более 50 животных выпустили в естественную среду обитания после реабилитации в Центре передержки диких животных, сообщили в Telegram-канале комплекса городского РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T20:46

2023-09-12T20:46

2023-09-12T20:46

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 50 животных выпустили в естественную среду обитания после реабилитации в Центре передержки диких животных, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Более 50 животных выпустили в естественную среду обитания после реабилитации в Центре передержки диких животных. Среди них две лисы, енотовидная собака, два чеглока, пять соколов пустельги, два ястреба перепелятника, семь неясытей, три ушастых совы, лысуха", - сказано в сообщении. Отмечается, что все они попали в центр и нуждались в реабилитации. "Например, лис ещё малышами подобрали в одной из школ ТиНАО. Специалисты оказывают всем поступающим животным необходимую помощь, после чего пернатые и звери готовы к самостоятельной жизни в естественной среде обитания", - добавили в комплексе.

https://ria.ru/20230912/muraved-1895767535.html

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