https://ria.ru/20230912/zerno-1895876556.html
Премьер Польши направил ЕК ультиматум о запрете на ввоз украинского зерна
Премьер Польши направил ЕК ультиматум о запрете на ввоз украинского зерна - РИА Новости, 12.09.2023
Премьер Польши направил ЕК ультиматум о запрете на ввоз украинского зерна
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз украинского зерна в страну. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:32
2023-09-12T16:32
2023-09-12T17:31
польша
еврокомиссия
зерновая сделка
в мире
украина
матеуш моравецкий
владимир зеленский
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413793_213:654:2691:2048_1920x0_80_0_0_a9c412458c533220d5a384ab47548226.jpg
ВАРШАВА, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз украинского зерна в страну."Я выслал ультиматум в Европейскую комиссию, однозначное требование: или вы 15 сентября продлите запрет ввоза четырех видов украинского зерна, или мы сами продлим этот запрет, ибо мы не можем согласиться на ущерб для польского рынка", — подчеркнул он.По словам политика, Варшава стремится создать условия, которые будут устраивать как Украину, так Польшу, но безопасность местных фермеров находится в приоритете. На минувшей неделе Моравецкий заявил, что республика независимо от решения Еврокомиссии продлит запрет на ввоз зерновых с Украины с сохранением права транзита.В свою очередь, Владимир Зеленский допустил, что киевские власти могут обратиться в международный арбитражный суд, если запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС продолжит действовать после 15 сентября.Весной Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария из-за протестов местных фермеров приостановили импорт украинской сельхозпродукции, которая поступает на общеевропейский рынок без пошлин.После этого Еврокомиссия ввела временный запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять граничащих с Украиной стран. Предполагалось, что ограничения будут действовать до 5 июня, но позднее ЕК продлила их до 15 сентября.При этом министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Варшава, Братислава, София, Будапешт и Бухарест намерены потребовать продлить запрет на импорт зерна с Украины до конца года.
https://ria.ru/20230912/zerno-1895850246.html
https://ria.ru/20230831/zerno-1893419703.html
https://ria.ru/20230907/zerno-1894780694.html
польша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413793_757:661:2607:2048_1920x0_80_0_0_1ec5527d0648653e4d3406fc686a0305.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, еврокомиссия, зерновая сделка, в мире, украина, матеуш моравецкий, владимир зеленский, евросоюз, киев
Польша, Еврокомиссия, Зерновая сделка, В мире, Украина, Матеуш Моравецкий, Владимир Зеленский, Евросоюз, Киев
Премьер Польши направил ЕК ультиматум о запрете на ввоз украинского зерна
Моравецкий направил ЕК ультиматум о продлении запрета на ввоз зерна с Украины
ВАРШАВА, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз украинского зерна в страну.
"Я выслал ультиматум в Европейскую комиссию, однозначное требование: или вы 15 сентября продлите запрет ввоза четырех видов украинского зерна, или мы сами продлим этот запрет, ибо мы не можем согласиться на ущерб для польского рынка", — подчеркнул он.
Румынские фермеры угрожают блокировать таможни из-за ввоза зерна с Украины
По словам политика, Варшава стремится создать условия, которые будут устраивать как Украину, так Польшу, но безопасность местных фермеров находится в приоритете.
На минувшей неделе Моравецкий заявил, что республика независимо от решения Еврокомиссии продлит запрет на ввоз зерновых с Украины с сохранением права транзита.
В свою очередь, Владимир Зеленский
допустил, что киевские власти могут обратиться в международный арбитражный суд, если запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС
продолжит действовать после 15 сентября.
Словакия поднимет вопрос о запрете импорта зерна с Украины
Весной Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария из-за протестов местных фермеров приостановили импорт украинской сельхозпродукции, которая поступает на общеевропейский рынок без пошлин.
После этого Еврокомиссия ввела временный запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять граничащих с Украиной стран. Предполагалось, что ограничения будут действовать до 5 июня, но позднее ЕК продлила их до 15 сентября.
При этом министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Варшава, Братислава, София, Будапешт и Бухарест намерены потребовать продлить запрет на импорт зерна с Украины до конца года.
Украина начала экспортировать зерно через порты Хорватии, заявили в Киеве