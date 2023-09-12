https://ria.ru/20230912/zerno-1895876556.html

Премьер Польши направил ЕК ультиматум о запрете на ввоз украинского зерна

Премьер Польши направил ЕК ультиматум о запрете на ввоз украинского зерна - РИА Новости, 12.09.2023

Премьер Польши направил ЕК ультиматум о запрете на ввоз украинского зерна

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз украинского зерна в страну. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:32

2023-09-12T16:32

2023-09-12T17:31

польша

еврокомиссия

зерновая сделка

в мире

украина

матеуш моравецкий

владимир зеленский

евросоюз

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ВАРШАВА, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз украинского зерна в страну."Я выслал ультиматум в Европейскую комиссию, однозначное требование: или вы 15 сентября продлите запрет ввоза четырех видов украинского зерна, или мы сами продлим этот запрет, ибо мы не можем согласиться на ущерб для польского рынка", — подчеркнул он.По словам политика, Варшава стремится создать условия, которые будут устраивать как Украину, так Польшу, но безопасность местных фермеров находится в приоритете. На минувшей неделе Моравецкий заявил, что республика независимо от решения Еврокомиссии продлит запрет на ввоз зерновых с Украины с сохранением права транзита.В свою очередь, Владимир Зеленский допустил, что киевские власти могут обратиться в международный арбитражный суд, если запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС продолжит действовать после 15 сентября.Весной Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария из-за протестов местных фермеров приостановили импорт украинской сельхозпродукции, которая поступает на общеевропейский рынок без пошлин.После этого Еврокомиссия ввела временный запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять граничащих с Украиной стран. Предполагалось, что ограничения будут действовать до 5 июня, но позднее ЕК продлила их до 15 сентября.При этом министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Варшава, Братислава, София, Будапешт и Бухарест намерены потребовать продлить запрет на импорт зерна с Украины до конца года.

https://ria.ru/20230912/zerno-1895850246.html

https://ria.ru/20230831/zerno-1893419703.html

https://ria.ru/20230907/zerno-1894780694.html

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польша, еврокомиссия, зерновая сделка, в мире, украина, матеуш моравецкий, владимир зеленский, евросоюз, киев