https://ria.ru/20230912/zerno-1895848925.html

Варшава запретила ввоз украинского зерна с 15 сентября

Варшава запретила ввоз украинского зерна с 15 сентября - РИА Новости, 12.09.2023

Варшава запретила ввоз украинского зерна с 15 сентября

Кабинет министров Польши своим постановлением запретил ввоз зерна с Украины после 15 сентября независимо от решения Европейской комиссии, сообщил в эфире... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:49

2023-09-12T14:49

2023-09-12T16:05

варшава

еврокомиссия

зерновая сделка

польша

украина

в мире

киев

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 12 сен – РИА Новости. Кабинет министров Польши своим постановлением запретил ввоз зерна с Украины после 15 сентября независимо от решения Европейской комиссии, сообщил в эфире Польского телевидения министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс."Принятое постановление направлено в Европейскую комиссию, чтобы она приняла решение. Если она не примет решение, а у нас есть еще несколько дней до 15 сентября, то мы точно вводим в действие свое распоряжение, которое запретит ввоз на территорию Польши четырех видов зерна до момента урегулирования Европейским союзом польско-украинских экономических отношений", - сказал Телюс.Телюс также отметил, что постановление не касается транзита украинского зерна через территорию Польши, который власти страны запрещать не собираются.В пятницу премьер Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по вопросу ввоза зерна с Украины. Он отметил, что Польша не допустит нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза.Ранее Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября продолжит действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС.Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".

https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html

https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html

варшава

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варшава, еврокомиссия, зерновая сделка, польша, украина, в мире, киев, матеуш моравецкий, владимир зеленский, евросоюз