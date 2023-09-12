Киев обратится в ВТО из-за заявлений Польши о запрете ввоза зерна с Украины
Шмыгаль: Киев обратится в ВТО из-за заявлений Польши о запрете ввоза зерна
© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Киев намерен обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) на фоне заявлений Польши о запрете ввоза зерна с Украины, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в социальной сети Х (бывшей Twitter).
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выпустил предвыборный ролик с обещанием не допустить ввоза зерна с Украины.
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"Украина… придерживается своих обязательств как по соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО. Мы не намерены вредить польским фермерам. Мы очень дорожим поддержкой польского народа и польских семей. Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ (генеральное соглашение по тарифам и торговле – ред.), - написал Шмыгаль.
В пятницу Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по вопросу ввоза зерна с Украины. Он отметил, что Польша не допустит нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза.
Ранее Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября продолжит действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС.
Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявлял, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".