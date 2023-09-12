https://ria.ru/20230912/zerno-1895732316.html

Минсельхоз: бесплатные поставки зерна в Африку начнутся в ближайшее время

Минсельхоз: бесплатные поставки зерна в Африку начнутся в ближайшее время - РИА Новости, 12.09.2023

Минсельхоз: бесплатные поставки зерна в Африку начнутся в ближайшее время

Бесплатные поставки зерна в страны Африки должны стартовать в ближайшее время, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:31

2023-09-12T08:31

2023-09-12T09:03

африка

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий патрушев

в мире

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Бесплатные поставки зерна в страны Африки должны стартовать в ближайшее время, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."Они должны буквально в ближайшее время стартовать", - сказал Патрушев, комментируя сроки поставок зерна.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о планах РФ поставить странам Африки от 25 до 50 тысяч тонн зерна.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230909/zerno-1895181870.html

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африка, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, в мире, вэф-2023