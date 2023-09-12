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Минсельхоз: бесплатные поставки зерна в Африку начнутся в ближайшее время
Минсельхоз: бесплатные поставки зерна в Африку начнутся в ближайшее время - РИА Новости, 12.09.2023
Минсельхоз: бесплатные поставки зерна в Африку начнутся в ближайшее время
Бесплатные поставки зерна в страны Африки должны стартовать в ближайшее время, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:31
2023-09-12T08:31
2023-09-12T09:03
африка
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
в мире
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Бесплатные поставки зерна в страны Африки должны стартовать в ближайшее время, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."Они должны буквально в ближайшее время стартовать", - сказал Патрушев, комментируя сроки поставок зерна.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о планах РФ поставить странам Африки от 25 до 50 тысяч тонн зерна.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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африка, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, в мире, вэф-2023
Африка, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дмитрий Патрушев, В мире, ВЭФ-2023
Минсельхоз: бесплатные поставки зерна в Африку начнутся в ближайшее время
Патрушев: бесплатные поставки зерна в Африку должны стартовать в ближайшее время