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Минсельхоз: бесплатные поставки зерна в Африку начнутся в ближайшее время - РИА Новости, 12.09.2023
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08:31 12.09.2023 (обновлено: 09:03 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/zerno-1895732316.html
Минсельхоз: бесплатные поставки зерна в Африку начнутся в ближайшее время
Минсельхоз: бесплатные поставки зерна в Африку начнутся в ближайшее время - РИА Новости, 12.09.2023
Минсельхоз: бесплатные поставки зерна в Африку начнутся в ближайшее время
Бесплатные поставки зерна в страны Африки должны стартовать в ближайшее время, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:31
2023-09-12T09:03
африка
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
в мире
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Бесплатные поставки зерна в страны Африки должны стартовать в ближайшее время, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."Они должны буквально в ближайшее время стартовать", - сказал Патрушев, комментируя сроки поставок зерна.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о планах РФ поставить странам Африки от 25 до 50 тысяч тонн зерна.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230909/zerno-1895181870.html
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африка, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, в мире, вэф-2023
Африка, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дмитрий Патрушев, В мире, ВЭФ-2023
Минсельхоз: бесплатные поставки зерна в Африку начнутся в ближайшее время

Патрушев: бесплатные поставки зерна в Африку должны стартовать в ближайшее время

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Бесплатные поставки зерна в страны Африки должны стартовать в ближайшее время, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
«
"Они должны буквально в ближайшее время стартовать", - сказал Патрушев, комментируя сроки поставок зерна.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о планах РФ поставить странам Африки от 25 до 50 тысяч тонн зерна.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки зерна в Африку
9 сентября, 14:17
 
АфрикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Дмитрий ПатрушевВ миреВЭФ-2023
 
 
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