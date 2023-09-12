https://ria.ru/20230912/zemletryasenie-1895865017.html

Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 2,9 тысячи

Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 2,9 тысячи - РИА Новости, 12.09.2023

Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 2,9 тысячи

Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2,9 тысячи человек, сообщила газета Hespress со ссылкой на МВД страны. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:53

2023-09-12T15:53

2023-09-12T16:47

в мире

марокко

марракеш

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КАИР, 12 сен — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2,9 тысячи человек, сообщила газета Hespress со ссылкой на МВД страны. "Число погибших в результате землетрясения достигло 2901 <...> Число пострадавших — 5530 человек", — говорится в публикации. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг залегал на глубине десяти километров в 80 километрах от Марракеша. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.Король Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур.Многие государства предложили Марокко свою помощь. Представители российских религиозных организаций сообщили РИА Новости, что организуют оперативный сбор средств для пострадавших.

https://ria.ru/20230910/zemletryasenie-1895267728.html

марокко

марракеш

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в мире, марокко, марракеш