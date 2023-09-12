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Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 2,9 тысячи - РИА Новости, 12.09.2023
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15:53 12.09.2023 (обновлено: 16:47 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/zemletryasenie-1895865017.html
Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 2,9 тысячи
Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 2,9 тысячи - РИА Новости, 12.09.2023
Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 2,9 тысячи
Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2,9 тысячи человек, сообщила газета Hespress со ссылкой на МВД страны. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:53
2023-09-12T16:47
в мире
марокко
марракеш
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КАИР, 12 сен — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2,9 тысячи человек, сообщила газета Hespress со ссылкой на МВД страны. "Число погибших в результате землетрясения достигло 2901 &lt;...&gt; Число пострадавших — 5530 человек", — говорится в публикации. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг залегал на глубине десяти километров в 80 километрах от Марракеша. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.Король Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур.Многие государства предложили Марокко свою помощь. Представители российских религиозных организаций сообщили РИА Новости, что организуют оперативный сбор средств для пострадавших.
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в мире, марокко, марракеш
В мире, Марокко, Марракеш
Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 2,9 тысячи

Hespress: число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2901

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyПоследствия землетрясения в Марокко
Последствия землетрясения в Марокко - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Последствия землетрясения в Марокко
Читать ria.ru в
КАИР, 12 сен — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2,9 тысячи человек, сообщила газета Hespress со ссылкой на МВД страны.
«
"Число погибших в результате землетрясения достигло 2901 <...> Число пострадавших — 5530 человек", — говорится в публикации.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг залегал на глубине десяти километров в 80 километрах от Марракеша. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.
Король Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур.
Многие государства предложили Марокко свою помощь. Представители российских религиозных организаций сообщили РИА Новости, что организуют оперативный сбор средств для пострадавших.
Начало землетрясения в Марокко
Момент начала разрушительного землетрясения в Марокко попал на видео
10 сентября, 06:17
 
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