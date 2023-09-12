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Экс-премьер Украины заявил о проблемах со здоровьем Зеленского - РИА Новости, 12.09.2023
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09:37 12.09.2023 (обновлено: 16:54 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895746459.html
Экс-премьер Украины заявил о проблемах со здоровьем Зеленского
Экс-премьер Украины заявил о проблемах со здоровьем Зеленского - РИА Новости, 12.09.2023
Экс-премьер Украины заявил о проблемах со здоровьем Зеленского
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров написал в Telegram-канале, что у Владимира Зеленского проблемы со здоровьем, о чем свидетельствует его внешний... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:37
2023-09-12T16:54
в мире
украина
владимир зеленский
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров написал в Telegram-канале, что у Владимира Зеленского проблемы со здоровьем, о чем свидетельствует его внешний вид, изменившийся за последние два года. &quot;Поездки Зеленского на Запад — не только попытки выбить из партнеров дополнительную финансовую и военную помощь, но и стремление показать, что у президента Украины нет серьезных проблем со здоровьем. Но проблемы эти есть, и они нарастают!&quot; — написал Азаров.Он добавил, что жители Украины активно обсуждают изменившуюся внешность Зеленского, сравнивая его нынешний вид с тем, как он выглядел еще два года назад. За это время, как написал экс-премьер, у него "изменился цвет лица, оно кажется припухлым, стало больше морщин, а под глазами темные круги". "К тому же на некоторых видеороликах президенту трудно дышать, у него заторможены движения, он резко дергается", — добавил Азаров. &quot;Эти изменения в облике президента связаны не с беспокойством за Украину и ее народ в военное время, а с чрезмерным употреблением субстанций и пьянства&quot;, — подытожил Азаров.
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в мире, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик)
Экс-премьер Украины заявил о проблемах со здоровьем Зеленского

Экс-премьер Украины Азаров заявил о серьезных проблемах со здоровьем Зеленского

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров написал в Telegram-канале, что у Владимира Зеленского проблемы со здоровьем, о чем свидетельствует его внешний вид, изменившийся за последние два года.
«

"Поездки Зеленского на Запад — не только попытки выбить из партнеров дополнительную финансовую и военную помощь, но и стремление показать, что у президента Украины нет серьезных проблем со здоровьем. Но проблемы эти есть, и они нарастают!" — написал Азаров.

Он добавил, что жители Украины активно обсуждают изменившуюся внешность Зеленского, сравнивая его нынешний вид с тем, как он выглядел еще два года назад. За это время, как написал экс-премьер, у него "изменился цвет лица, оно кажется припухлым, стало больше морщин, а под глазами темные круги". "К тому же на некоторых видеороликах президенту трудно дышать, у него заторможены движения, он резко дергается", — добавил Азаров.
«

"Эти изменения в облике президента связаны не с беспокойством за Украину и ее народ в военное время, а с чрезмерным употреблением субстанций и пьянства", — подытожил Азаров.

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