https://ria.ru/20230912/zaprosy-1895817040.html

Россия и Китай реагируют на запросы друг друга, заявил Путин

Россия и Китай реагируют на запросы друг друга, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

Россия и Китай реагируют на запросы друг друга, заявил Путин

РФ до сих пор не может договориться с КНР по поставкам свинины, но говорить о том, что Россия и Китай не реагируют на запросы друг друга, неправильно, считает... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:11

2023-09-12T13:11

2023-09-12T13:11

экономика

китай

владимир путин

вэф-2023

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. РФ до сих пор не может договориться с КНР по поставкам свинины, но говорить о том, что Россия и Китай не реагируют на запросы друг друга, неправильно, считает глава российского государства Владимир Путин. "Китай - самостоятельная страна и Китай, прежде всего, исходит из своих интересов. Ну, как бы и мы тоже так же делаем, исходя из своих интересов. Говорить о том, что мы не реагируем на запрос друг друга - неправильно. Вот один из таких чувствительных моментов, как открытие китайского рынка для наших угольщиков, для горняков. Ну, в Китае тоже есть проблемы в угольной отрасли, они тоже хотят, чтобы их горняки поставляли на внутренний рынок свою продукцию. Тем не менее открывают рынок для нашей угольной промышленности, открывают и достаточно прилично", - сказал Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ. Кроме того, РФ и Китай не могут "до сих пор договориться по свинине", отметил президент. "Понимаете, у них есть свои контракты, правительство особенно не лезет в отношения с бизнесом, у которого налажены связи. Нам нужно решить и вопросы с АЧС (африканской чумой свиней - ред.) - болезнью свиней. Надо закрывать эти проблемы", - отметил Путин. При этом президент РФ подчеркнул, что все такие вопросы - текущие, "требующие работы на разных уровнях взаимодействия". "Мы двигаемся по каждому из них, и уверен, что будут решаться и те проблемы, о которых вы заговорили. Но нам тоже надо активнее работать и показывать наши преимущества", - отметил он. "Китайские наши партнеры реагируют на это", - добавил Путин. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/ryba-1895602007.html

https://ria.ru/20230909/kitay-1895139602.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, владимир путин, вэф-2023, россия, в мире