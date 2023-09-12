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Россия и Китай реагируют на запросы друг друга, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
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13:11 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/zaprosy-1895817040.html
Россия и Китай реагируют на запросы друг друга, заявил Путин
Россия и Китай реагируют на запросы друг друга, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Россия и Китай реагируют на запросы друг друга, заявил Путин
РФ до сих пор не может договориться с КНР по поставкам свинины, но говорить о том, что Россия и Китай не реагируют на запросы друг друга, неправильно, считает... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:11
2023-09-12T13:11
экономика
китай
владимир путин
вэф-2023
россия
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. РФ до сих пор не может договориться с КНР по поставкам свинины, но говорить о том, что Россия и Китай не реагируют на запросы друг друга, неправильно, считает глава российского государства Владимир Путин. "Китай - самостоятельная страна и Китай, прежде всего, исходит из своих интересов. Ну, как бы и мы тоже так же делаем, исходя из своих интересов. Говорить о том, что мы не реагируем на запрос друг друга - неправильно. Вот один из таких чувствительных моментов, как открытие китайского рынка для наших угольщиков, для горняков. Ну, в Китае тоже есть проблемы в угольной отрасли, они тоже хотят, чтобы их горняки поставляли на внутренний рынок свою продукцию. Тем не менее открывают рынок для нашей угольной промышленности, открывают и достаточно прилично", - сказал Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ. Кроме того, РФ и Китай не могут "до сих пор договориться по свинине", отметил президент. "Понимаете, у них есть свои контракты, правительство особенно не лезет в отношения с бизнесом, у которого налажены связи. Нам нужно решить и вопросы с АЧС (африканской чумой свиней - ред.) - болезнью свиней. Надо закрывать эти проблемы", - отметил Путин. При этом президент РФ подчеркнул, что все такие вопросы - текущие, "требующие работы на разных уровнях взаимодействия". "Мы двигаемся по каждому из них, и уверен, что будут решаться и те проблемы, о которых вы заговорили. Но нам тоже надо активнее работать и показывать наши преимущества", - отметил он. "Китайские наши партнеры реагируют на это", - добавил Путин. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/ryba-1895602007.html
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экономика, китай, владимир путин, вэф-2023, россия, в мире
Экономика, Китай, Владимир Путин, ВЭФ-2023, Россия, В мире
Россия и Китай реагируют на запросы друг друга, заявил Путин

Путин: Россия и КНР не договорились по поставке свинины, но реагируют на запросы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. РФ до сих пор не может договориться с КНР по поставкам свинины, но говорить о том, что Россия и Китай не реагируют на запросы друг друга, неправильно, считает глава российского государства Владимир Путин.
«
"Китай - самостоятельная страна и Китай, прежде всего, исходит из своих интересов. Ну, как бы и мы тоже так же делаем, исходя из своих интересов. Говорить о том, что мы не реагируем на запрос друг друга - неправильно. Вот один из таких чувствительных моментов, как открытие китайского рынка для наших угольщиков, для горняков. Ну, в Китае тоже есть проблемы в угольной отрасли, они тоже хотят, чтобы их горняки поставляли на внутренний рынок свою продукцию. Тем не менее открывают рынок для нашей угольной промышленности, открывают и достаточно прилично", - сказал Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ.
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Кроме того, РФ и Китай не могут "до сих пор договориться по свинине", отметил президент. "Понимаете, у них есть свои контракты, правительство особенно не лезет в отношения с бизнесом, у которого налажены связи. Нам нужно решить и вопросы с АЧС (африканской чумой свиней - ред.) - болезнью свиней. Надо закрывать эти проблемы", - отметил Путин.
При этом президент РФ подчеркнул, что все такие вопросы - текущие, "требующие работы на разных уровнях взаимодействия".
«
"Мы двигаемся по каждому из них, и уверен, что будут решаться и те проблемы, о которых вы заговорили. Но нам тоже надо активнее работать и показывать наши преимущества", - отметил он.
"Китайские наши партнеры реагируют на это", - добавил Путин.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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