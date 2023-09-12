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На Западе требуют от уехавших за рубеж критиковать Россию, заявил Путин

На Западе требуют от уехавших за рубеж критиковать Россию, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

На Западе требуют от уехавших за рубеж критиковать Россию, заявил Путин

Уехавших за рубеж российских деятелей культуры заставляют на Западе критиковать Россию и что-то изобличать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:23

2023-09-12T11:23

2023-09-12T11:25

россия

владимир путин

вэф-2023

в мире

культура

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ВЛАДИВОСТОК 12 сен - РИА Новости. Уехавших за рубеж российских деятелей культуры заставляют на Западе критиковать Россию и что-то изобличать, заявил президент РФ Владимир Путин."От них (российских деятелей культуры) требуют - это же тоже хорошо известно - чтобы они заявляли, требуют, чтоб критиковали, требуют, чтобы обличали. Ну вот они критикуют, обличают", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Он добавил, что среди уехавших есть и те, кто искренне несогласен с позицией России.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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россия, владимир путин, вэф-2023, в мире, культура