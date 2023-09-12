https://ria.ru/20230912/zapad-1895768882.html

Запад давит на своих партнеров, заявил Путин

Запад давит на своих партнеров, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

Запад давит на своих партнеров, заявил Путин

Нельзя ничего делать во внешней политике, что противоречит интересам других стран, как делает это Запад, давя партнеров, у них нет друзей, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:48

2023-09-12T10:48

2023-09-12T10:48

владимир путин

вэф-2023

в мире

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Нельзя ничего делать во внешней политике, что противоречит интересам других стран, как делает это Запад, давя партнеров, у них нет друзей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что явно противоречит интересам других народов. Но именно на эти грабли, если уж говорить о граблях, наступают сегодня ведущие страны Запада и прежде всего - Соединенные Штаты. Они давят своих союзников и своих так называемых партнеров. У них нет друзей, у них есть только интересы", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Он добавил, что Россия в свою очередь не видит сложностей в деле восстановления позиций в тех странах, которым много лет назад оказывала помощь. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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Путин объяснил, почему у стран Запада нет друзей Путин объяснил, почему у стран Запада нет друзей 2023-09-12T10:48 true PT0M36S

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владимир путин, вэф-2023, в мире