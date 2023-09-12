ДВФУ откроет в Мьянме центр изучения русского языка
ДВФУ планирует открыть в Мьянме центр изучения русского языка в 2024-2025 годах
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет планирует в 2024-2025 годах открыть центр изучения русского языка в Мьянме, сообщил РИА Новости ректор вуза Борис Коробец.
Ранее ДВФУ сообщил о планах открыть в Китае новые центры русского языка, где в том числе будут готовить для поступления в университет.
"Наш университет традиционно выступает одним из центров подготовки по русскому языку в странах АТР. Сейчас в КНР действует 15 центров изучения русского языка. Через эти центры проходят тысячи ребят, которые изучают русский язык, тем самым становясь ближе к ДВФУ и обучению в других российских вузах. Мы планируем распространить нашу практику на другие страны АТР, в частности мы обсуждаем открытие такого центра в Республике Мьянма", - сказал Коробец.
По его словам, это важный шаг, который делается в развитие прошлогодних договорённостей в рамках ВЭФ по созданию инфраструктуры по изучению русского языка.
"Между нашими станами активно ведется бизнес-сотрудничество, и ребята выбирают Россию, чтобы потом реализовать совместные проекты между РФ и Мьянмой. Мы на данный момент реализуем онлайн-набор ребят из Мьянмы. Обсуждаем создание центра в 2024 - 2025 году", - добавил ректор.
VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.