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ДВФУ откроет в Мьянме центр изучения русского языка - РИА Новости, 12.09.2023
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09:23 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/yazyk-1895740988.html
ДВФУ откроет в Мьянме центр изучения русского языка
ДВФУ откроет в Мьянме центр изучения русского языка - РИА Новости, 12.09.2023
ДВФУ откроет в Мьянме центр изучения русского языка
Дальневосточный федеральный университет планирует в 2024-2025 годах открыть центр изучения русского языка в Мьянме, сообщил РИА Новости ректор вуза Борис... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:23
2023-09-12T09:23
мьянма
борис коробец
дальневосточный федеральный университет
атр
русский язык в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет планирует в 2024-2025 годах открыть центр изучения русского языка в Мьянме, сообщил РИА Новости ректор вуза Борис Коробец. Ранее ДВФУ сообщил о планах открыть в Китае новые центры русского языка, где в том числе будут готовить для поступления в университет. "Наш университет традиционно выступает одним из центров подготовки по русскому языку в странах АТР. Сейчас в КНР действует 15 центров изучения русского языка. Через эти центры проходят тысячи ребят, которые изучают русский язык, тем самым становясь ближе к ДВФУ и обучению в других российских вузах. Мы планируем распространить нашу практику на другие страны АТР, в частности мы обсуждаем открытие такого центра в Республике Мьянма", - сказал Коробец. По его словам, это важный шаг, который делается в развитие прошлогодних договорённостей в рамках ВЭФ по созданию инфраструктуры по изучению русского языка. "Между нашими станами активно ведется бизнес-сотрудничество, и ребята выбирают Россию, чтобы потом реализовать совместные проекты между РФ и Мьянмой. Мы на данный момент реализуем онлайн-набор ребят из Мьянмы. Обсуждаем создание центра в 2024 - 2025 году", - добавил ректор. VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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мьянма, борис коробец, дальневосточный федеральный университет, атр, русский язык в мире
Мьянма, Борис Коробец, Дальневосточный федеральный университет, АТР, Русский язык в мире
ДВФУ откроет в Мьянме центр изучения русского языка

ДВФУ планирует открыть в Мьянме центр изучения русского языка в 2024-2025 годах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет планирует в 2024-2025 годах открыть центр изучения русского языка в Мьянме, сообщил РИА Новости ректор вуза Борис Коробец.
Ранее ДВФУ сообщил о планах открыть в Китае новые центры русского языка, где в том числе будут готовить для поступления в университет.
"Наш университет традиционно выступает одним из центров подготовки по русскому языку в странах АТР. Сейчас в КНР действует 15 центров изучения русского языка. Через эти центры проходят тысячи ребят, которые изучают русский язык, тем самым становясь ближе к ДВФУ и обучению в других российских вузах. Мы планируем распространить нашу практику на другие страны АТР, в частности мы обсуждаем открытие такого центра в Республике Мьянма", - сказал Коробец.
По его словам, это важный шаг, который делается в развитие прошлогодних договорённостей в рамках ВЭФ по созданию инфраструктуры по изучению русского языка.
"Между нашими станами активно ведется бизнес-сотрудничество, и ребята выбирают Россию, чтобы потом реализовать совместные проекты между РФ и Мьянмой. Мы на данный момент реализуем онлайн-набор ребят из Мьянмы. Обсуждаем создание центра в 2024 - 2025 году", - добавил ректор.
VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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МьянмаБорис КоробецДальневосточный федеральный университетАТРРусский язык в мире
 
 
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