https://ria.ru/20230912/yazyk-1895740988.html

ДВФУ откроет в Мьянме центр изучения русского языка

ДВФУ откроет в Мьянме центр изучения русского языка - РИА Новости, 12.09.2023

ДВФУ откроет в Мьянме центр изучения русского языка

Дальневосточный федеральный университет планирует в 2024-2025 годах открыть центр изучения русского языка в Мьянме, сообщил РИА Новости ректор вуза Борис... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:23

2023-09-12T09:23

2023-09-12T09:23

мьянма

борис коробец

дальневосточный федеральный университет

атр

русский язык в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет планирует в 2024-2025 годах открыть центр изучения русского языка в Мьянме, сообщил РИА Новости ректор вуза Борис Коробец. Ранее ДВФУ сообщил о планах открыть в Китае новые центры русского языка, где в том числе будут готовить для поступления в университет. "Наш университет традиционно выступает одним из центров подготовки по русскому языку в странах АТР. Сейчас в КНР действует 15 центров изучения русского языка. Через эти центры проходят тысячи ребят, которые изучают русский язык, тем самым становясь ближе к ДВФУ и обучению в других российских вузах. Мы планируем распространить нашу практику на другие страны АТР, в частности мы обсуждаем открытие такого центра в Республике Мьянма", - сказал Коробец. По его словам, это важный шаг, который делается в развитие прошлогодних договорённостей в рамках ВЭФ по созданию инфраструктуры по изучению русского языка. "Между нашими станами активно ведется бизнес-сотрудничество, и ребята выбирают Россию, чтобы потом реализовать совместные проекты между РФ и Мьянмой. Мы на данный момент реализуем онлайн-набор ребят из Мьянмы. Обсуждаем создание центра в 2024 - 2025 году", - добавил ректор. VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230908/laos-1894888527.html

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Екатерина Зайцева

мьянма, борис коробец, дальневосточный федеральный университет, атр, русский язык в мире