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При взрыве в Ясиноватой пострадала беременная женщина

При взрыве в Ясиноватой пострадала беременная женщина - РИА Новости, 12.09.2023

При взрыве в Ясиноватой пострадала беременная женщина

Беременная женщина получила тяжелые ранения в результате подрыва взрывоопасного предмета в Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:21

2023-09-12T15:21

2023-09-12T16:47

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Беременная женщина получила тяжелые ранения в результате подрыва взрывоопасного предмета в Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 сентября по состоянию на 14.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Ясиноватая: - на автодороге "Ясиноватая-Горловка" в результате подрыва на ВОП тяжелые ранения получила беременная женщина 1986 года рождения. За жизнь пострадавшей борются врачи", - говорится в телеграм-канале представительства. Кроме того, в поселке Керменчик в результате обстрела ранен пожилой мужчина. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия