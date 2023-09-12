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При взрыве в Ясиноватой пострадала беременная женщина
При взрыве в Ясиноватой пострадала беременная женщина - РИА Новости, 12.09.2023
При взрыве в Ясиноватой пострадала беременная женщина
Беременная женщина получила тяжелые ранения в результате подрыва взрывоопасного предмета в Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:21
2023-09-12T15:21
2023-09-12T16:47
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Беременная женщина получила тяжелые ранения в результате подрыва взрывоопасного предмета в Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 сентября по состоянию на 14.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Ясиноватая: - на автодороге "Ясиноватая-Горловка" в результате подрыва на ВОП тяжелые ранения получила беременная женщина 1986 года рождения. За жизнь пострадавшей борются врачи", - говорится в телеграм-канале представительства. Кроме того, в поселке Керменчик в результате обстрела ранен пожилой мужчина. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
РИА Новости
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происшествия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При взрыве в Ясиноватой пострадала беременная женщина
СЦКК ДНР: при взрыве в Ясиноватой пострадала беременная женщина