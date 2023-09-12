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"Единая Россия" победила во всех 28 муниципалитетах на выборах в ЛНР - РИА Новости, 12.09.2023
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15:10 12.09.2023 (обновлено: 15:28 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/vybory-1895853862.html
"Единая Россия" победила во всех 28 муниципалитетах на выборах в ЛНР
"Единая Россия" победила во всех 28 муниципалитетах на выборах в ЛНР - РИА Новости, 12.09.2023
"Единая Россия" победила во всех 28 муниципалитетах на выборах в ЛНР
Партия "Единая Россия" взяла лидирующие позиции власти во всех 28 муниципалитетах Луганской Народной Республики, заявила на брифинге заместитель председателя... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:10
2023-09-12T15:28
политика
луганская народная республика
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" взяла лидирующие позиции власти во всех 28 муниципалитетах Луганской Народной Республики, заявила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская."По результатам голосования во всех 28 муниципальных и городских округах, которые образованы на территории Луганской Народной Республики, лидирующие позиции занимает Всероссийская политическая партия "Единая Россия", - сказала Сумская.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895578843.html
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политика, луганская народная республика, единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Луганская Народная Республика, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023
"Единая Россия" победила во всех 28 муниципалитетах на выборах в ЛНР

Избирком заявил о победе ЕР во всех 28 муниципалитетах на выборах в ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах депутатов Народного совета и депутатов городского округа Луганска
Подсчет голосов на выборах депутатов Народного совета и депутатов городского округа Луганска - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Подсчет голосов на выборах депутатов Народного совета и депутатов городского округа Луганска
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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" взяла лидирующие позиции власти во всех 28 муниципалитетах Луганской Народной Республики, заявила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская.
"По результатам голосования во всех 28 муниципальных и городских округах, которые образованы на территории Луганской Народной Республики, лидирующие позиции занимает Всероссийская политическая партия "Единая Россия", - сказала Сумская.
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