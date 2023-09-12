https://ria.ru/20230912/vybory-1895853862.html

"Единая Россия" победила во всех 28 муниципалитетах на выборах в ЛНР

"Единая Россия" победила во всех 28 муниципалитетах на выборах в ЛНР - РИА Новости, 12.09.2023

"Единая Россия" победила во всех 28 муниципалитетах на выборах в ЛНР

Партия "Единая Россия" взяла лидирующие позиции власти во всех 28 муниципалитетах Луганской Народной Республики, заявила на брифинге заместитель председателя... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:10

2023-09-12T15:10

2023-09-12T15:28

политика

луганская народная республика

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" взяла лидирующие позиции власти во всех 28 муниципалитетах Луганской Народной Республики, заявила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская."По результатам голосования во всех 28 муниципальных и городских округах, которые образованы на территории Луганской Народной Республики, лидирующие позиции занимает Всероссийская политическая партия "Единая Россия", - сказала Сумская.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895578843.html

луганская народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

политика, луганская народная республика, единая россия, единый день голосования в россии — 2023