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Мосгоризбирком признал выборы в Москве состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2023
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14:07 12.09.2023 (обновлено: 14:32 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/vybory-1895835530.html
Мосгоризбирком признал выборы в Москве состоявшимися
Мосгоризбирком признал выборы в Москве состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2023
Мосгоризбирком признал выборы в Москве состоявшимися
Выборы в Москве признаны легитимными и открытыми, москвичи показали ответственную вовлеченность в процесс выборов будущего мэра, сообщила глава Московской... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:07
2023-09-12T14:32
политика
москва
мосгоризбирком
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Выборы в Москве признаны легитимными и открытыми, москвичи показали ответственную вовлеченность в процесс выборов будущего мэра, сообщила глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова."Благодаря всем организаторам и участникам этих выборов, задача, о которой мы говорили в этих стенах перед началом выборов, триада выборов мэра, а именно легитимность, открытость и надежность полностью реализованы", - заявила она.Кириллова также добавила, что выборы прошли в обстановке высокой политической культуры, москвичи показали ответственную вовлеченность в процесс выборов будущего мэра."Кандидаты, несмотря на разность взглядов и позиций, проявили высочайший уровень взаимоуважения", - подчеркнула она.Ранее Кириллова сообщила, что по результатам подсчетов Сергей Собянин набрал 76,4%, Леонид Зюганов набрал 8,11%, Борис Чернышов - 5,61%, Владислав Даванков - 5,34%, Дмитрий Гусев - 3,93%. При этом она уточнила, что Собянин победил безоговорочно во всех районах, ни один участок он не проиграл.По данным сайта ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов УИК Собянин победил на выборах мэра Москвы с 76,39%.На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.Москвичи выбирали мэра с 8 по 10 сентября.
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политика, москва, мосгоризбирком, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Мосгоризбирком, Единый день голосования в России — 2023
Мосгоризбирком признал выборы в Москве состоявшимися

Мосгоризбирком: выборы в Москве признаны легитимными и открытыми, они состоялись

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии сортируют и считают бюллетени после окончания процедуры голосования на выборах мэра Москвы на избирательном участке в Москве
Члены участковой избирательной комиссии сортируют и считают бюллетени после окончания процедуры голосования на выборах мэра Москвы на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Члены участковой избирательной комиссии сортируют и считают бюллетени после окончания процедуры голосования на выборах мэра Москвы на избирательном участке в Москве
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Выборы в Москве признаны легитимными и открытыми, москвичи показали ответственную вовлеченность в процесс выборов будущего мэра, сообщила глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.
«
"Благодаря всем организаторам и участникам этих выборов, задача, о которой мы говорили в этих стенах перед началом выборов, триада выборов мэра, а именно легитимность, открытость и надежность полностью реализованы", - заявила она.
Кириллова также добавила, что выборы прошли в обстановке высокой политической культуры, москвичи показали ответственную вовлеченность в процесс выборов будущего мэра.
«
"Кандидаты, несмотря на разность взглядов и позиций, проявили высочайший уровень взаимоуважения", - подчеркнула она.
Ранее Кириллова сообщила, что по результатам подсчетов Сергей Собянин набрал 76,4%, Леонид Зюганов набрал 8,11%, Борис Чернышов - 5,61%, Владислав Даванков - 5,34%, Дмитрий Гусев - 3,93%. При этом она уточнила, что Собянин победил безоговорочно во всех районах, ни один участок он не проиграл.
По данным сайта ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов УИК Собянин победил на выборах мэра Москвы с 76,39%.
На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
Москвичи выбирали мэра с 8 по 10 сентября.
Итоги выборов мэра Москвы
Итоги выборов мэра Москвы
Вчера, 08:00
 
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