https://ria.ru/20230912/vybory-1895835530.html

Мосгоризбирком признал выборы в Москве состоявшимися

Мосгоризбирком признал выборы в Москве состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2023

Мосгоризбирком признал выборы в Москве состоявшимися

Выборы в Москве признаны легитимными и открытыми, москвичи показали ответственную вовлеченность в процесс выборов будущего мэра, сообщила глава Московской... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:07

2023-09-12T14:07

2023-09-12T14:32

политика

москва

мосгоризбирком

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Выборы в Москве признаны легитимными и открытыми, москвичи показали ответственную вовлеченность в процесс выборов будущего мэра, сообщила глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова."Благодаря всем организаторам и участникам этих выборов, задача, о которой мы говорили в этих стенах перед началом выборов, триада выборов мэра, а именно легитимность, открытость и надежность полностью реализованы", - заявила она.Кириллова также добавила, что выборы прошли в обстановке высокой политической культуры, москвичи показали ответственную вовлеченность в процесс выборов будущего мэра."Кандидаты, несмотря на разность взглядов и позиций, проявили высочайший уровень взаимоуважения", - подчеркнула она.Ранее Кириллова сообщила, что по результатам подсчетов Сергей Собянин набрал 76,4%, Леонид Зюганов набрал 8,11%, Борис Чернышов - 5,61%, Владислав Даванков - 5,34%, Дмитрий Гусев - 3,93%. При этом она уточнила, что Собянин победил безоговорочно во всех районах, ни один участок он не проиграл.По данным сайта ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов УИК Собянин победил на выборах мэра Москвы с 76,39%.На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.Москвичи выбирали мэра с 8 по 10 сентября.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895192601.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, москва, мосгоризбирком, единый день голосования в россии — 2023