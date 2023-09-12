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Выборы в Орловской области признали состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2023
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13:31 12.09.2023 (обновлено: 13:33 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/vybory-1895825949.html
Выборы в Орловской области признали состоявшимися
Выборы в Орловской области признали состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2023
Выборы в Орловской области признали состоявшимися
Выборы в Орловской области признаны состоявшимися, губернатором избран действующий глава региона Андрей Клычков, сообщает избирком Орловской области в... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:31
2023-09-12T13:33
политика
орловская область
андрей клычков
единый день голосования в россии — 2023
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ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Выборы в Орловской области признаны состоявшимися, губернатором избран действующий глава региона Андрей Клычков, сообщает избирком Орловской области в Telegram-канале. &quot;Выборы губернатора Орловской области признаны состоявшимися, а результаты выборов - действительными. На должность губернатора Орловской области избран Клычков Андрей Евгеньевич, получивший 276842 голоса избирателей, что составляет 82,09 %, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании&quot;, - сообщает избирком Орловской области.В Орловской области 8-10 сентября прошли выборы губернатора. По итогам голосования действующий глава региона Андрей Клычков, выдвинутый от КПРФ, набрал 82,09% голосов, кандидат от ЛДПР Владислав Числов - 8,37%, Светлана Ковалева от партии "Новые люди" - 7,17%. Итоговая явка составила 55,9%. Клычков впервые был избран губернатором Орловской области в сентябре 2018 года.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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политика, орловская область, андрей клычков, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Орловская область, Андрей Клычков, Единый день голосования в России — 2023
Выборы в Орловской области признали состоявшимися

Избирком признал выборы губернатора Орловской области состоявшимися

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкУрны с бюллетенями в единый день голосования
Урны с бюллетенями в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Выборы в Орловской области признаны состоявшимися, губернатором избран действующий глава региона Андрей Клычков, сообщает избирком Орловской области в Telegram-канале.
«

"Выборы губернатора Орловской области признаны состоявшимися, а результаты выборов - действительными. На должность губернатора Орловской области избран Клычков Андрей Евгеньевич, получивший 276842 голоса избирателей, что составляет 82,09 %, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - сообщает избирком Орловской области.

В Орловской области 8-10 сентября прошли выборы губернатора. По итогам голосования действующий глава региона Андрей Клычков, выдвинутый от КПРФ, набрал 82,09% голосов, кандидат от ЛДПР Владислав Числов - 8,37%, Светлана Ковалева от партии "Новые люди" - 7,17%. Итоговая явка составила 55,9%.
Клычков впервые был избран губернатором Орловской области в сентябре 2018 года.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
10 сентября, 15:02
 
ПолитикаОрловская областьАндрей КлычковЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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