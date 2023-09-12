https://ria.ru/20230912/vybory-1895825949.html

Выборы в Орловской области признали состоявшимися

Выборы в Орловской области признали состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2023

Выборы в Орловской области признали состоявшимися

Выборы в Орловской области признаны состоявшимися, губернатором избран действующий глава региона Андрей Клычков, сообщает избирком Орловской области в... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:31

2023-09-12T13:31

2023-09-12T13:33

политика

орловская область

андрей клычков

единый день голосования в россии — 2023

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ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Выборы в Орловской области признаны состоявшимися, губернатором избран действующий глава региона Андрей Клычков, сообщает избирком Орловской области в Telegram-канале. "Выборы губернатора Орловской области признаны состоявшимися, а результаты выборов - действительными. На должность губернатора Орловской области избран Клычков Андрей Евгеньевич, получивший 276842 голоса избирателей, что составляет 82,09 %, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - сообщает избирком Орловской области.В Орловской области 8-10 сентября прошли выборы губернатора. По итогам голосования действующий глава региона Андрей Клычков, выдвинутый от КПРФ, набрал 82,09% голосов, кандидат от ЛДПР Владислав Числов - 8,37%, Светлана Ковалева от партии "Новые люди" - 7,17%. Итоговая явка составила 55,9%. Клычков впервые был избран губернатором Орловской области в сентябре 2018 года.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

орловская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, орловская область, андрей клычков, единый день голосования в россии — 2023