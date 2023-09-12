https://ria.ru/20230912/vybory-1895812111.html
Балицкий высказался о явке на выборы в Запорожской области
Балицкий высказался о явке на выборы в Запорожской области - РИА Новости, 12.09.2023
Балицкий высказался о явке на выборы в Запорожской области
Высокая явка на выборах в Запорожской области показывает уровень доверия жителей президенту России и демократическому процессу, заявил врио губернатора Евгений... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:58
2023-09-12T12:58
2023-09-12T12:58
россия
запорожская область
политика
евгений балицкий
единая россия
лдпр
кпрф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Высокая явка на выборах в Запорожской области показывает уровень доверия жителей президенту России и демократическому процессу, заявил врио губернатора Евгений Балицкий. Местные выборы впервые прошли в Запорожской области как регионе РФ, они завершились 10 октября. На них избирали заксобрание и органы местного самоуправления. "Единая Россия" на выборах в заксобрание Запорожской области получила 83,01% голосов избирателей, ЛДПР – 5,82%, "Справедливая Россия - За правду" – 5,13%, КПРФ – 5,02%. "Я много проехал участков и те, которые подверглись обстрелу, и там, где сейчас ремонты происходят из-за того, что беспилотники попадали… И люди сегодня с радостью встречают сам процесс демократический, потому что явка у нас была почти 70%. В условиях близости к боевым действиям, это очень высокая явка… Это как раз и есть показатель поддержки власти, поддержки президента", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, запорожская область, политика, евгений балицкий, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
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Балицкий высказался о явке на выборы в Запорожской области
Балицкий: высокая явка на выборы показывает уровень доверия жителей власти