https://ria.ru/20230912/vybory-1895806336.html

Александра Моора признали избранным главой Тюменской области

Александра Моора признали избранным главой Тюменской области - РИА Новости, 12.09.2023

Александра Моора признали избранным главой Тюменской области

Избирательная комиссия Тюменской области признала избранным на должность главы региона Александра Моора, написал в своем Telegram-канале председатель... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:36

2023-09-12T12:36

2023-09-12T12:36

тюменская область

ханты-мансийский автономный округ

политика

александр моор

единая россия

лдпр

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

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ТЮМЕНЬ, 12 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия Тюменской области признала избранным на должность главы региона Александра Моора, написал в своем Telegram-канале председатель облизбиркома Игорь Халин. "Утвержден протокол избирательной комиссии Тюменской области и сводная таблица о результатах выборов губернатора Тюменской области. Избранным на должность губернатора Тюменской области признан зарегистрированный кандидат Моор Александр Викторович - за него проголосовали 78,77% от числа избирателей, принявших участие в голосовании при явке избирателей 50,72%", – сообщил Халин в своем телеграм-канале. Голосование на выборах губернатора было однодневным и проходило по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ. В списки избирателей было внесено 2,677 миллиона человек. Помимо действующего губернатора Александра Моора ("Единая Россия"), в выборах участвовали кандидат от ЛДПР Денис Садовников, набравший 8,26% голосов, представитель КПРФ Иван Левченко, за которого проголосовало 7,93% избирателей, и выдвиженец от СРЗП Владимир Пискайкин, набравший 3,62% голосов. В сентябре 2018 года явка на выборах губернатора составила 49,01%. Всего в списки избирателей было включено 2,525 миллиона человек. По итогам обработки 100% протоколов Моор тогда набрал 65,86% голосов.

https://ria.ru/20230911/obse-1895631166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

тюменская область, ханты-мансийский автономный округ, политика, александр моор, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023