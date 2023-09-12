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Александра Моора признали избранным главой Тюменской области - РИА Новости, 12.09.2023
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12:36 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/vybory-1895806336.html
Александра Моора признали избранным главой Тюменской области
Александра Моора признали избранным главой Тюменской области - РИА Новости, 12.09.2023
Александра Моора признали избранным главой Тюменской области
Избирательная комиссия Тюменской области признала избранным на должность главы региона Александра Моора, написал в своем Telegram-канале председатель... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:36
2023-09-12T12:36
тюменская область
ханты-мансийский автономный округ
политика
александр моор
единая россия
лдпр
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ТЮМЕНЬ, 12 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия Тюменской области признала избранным на должность главы региона Александра Моора, написал в своем Telegram-канале председатель облизбиркома Игорь Халин. "Утвержден протокол избирательной комиссии Тюменской области и сводная таблица о результатах выборов губернатора Тюменской области. Избранным на должность губернатора Тюменской области признан зарегистрированный кандидат Моор Александр Викторович - за него проголосовали 78,77% от числа избирателей, принявших участие в голосовании при явке избирателей 50,72%", – сообщил Халин в своем телеграм-канале. Голосование на выборах губернатора было однодневным и проходило по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ. В списки избирателей было внесено 2,677 миллиона человек. Помимо действующего губернатора Александра Моора ("Единая Россия"), в выборах участвовали кандидат от ЛДПР Денис Садовников, набравший 8,26% голосов, представитель КПРФ Иван Левченко, за которого проголосовало 7,93% избирателей, и выдвиженец от СРЗП Владимир Пискайкин, набравший 3,62% голосов. В сентябре 2018 года явка на выборах губернатора составила 49,01%. Всего в списки избирателей было включено 2,525 миллиона человек. По итогам обработки 100% протоколов Моор тогда набрал 65,86% голосов.
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тюменская область, ханты-мансийский автономный округ, политика, александр моор, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Политика, Александр Моор, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023
Александра Моора признали избранным главой Тюменской области

Избирком Тюменской области признал Моора избранным главой региона

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 12 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия Тюменской области признала избранным на должность главы региона Александра Моора, написал в своем Telegram-канале председатель облизбиркома Игорь Халин.
"Утвержден протокол избирательной комиссии Тюменской области и сводная таблица о результатах выборов губернатора Тюменской области. Избранным на должность губернатора Тюменской области признан зарегистрированный кандидат Моор Александр Викторович - за него проголосовали 78,77% от числа избирателей, принявших участие в голосовании при явке избирателей 50,72%", – сообщил Халин в своем телеграм-канале.
Голосование на выборах губернатора было однодневным и проходило по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ. В списки избирателей было внесено 2,677 миллиона человек.
Помимо действующего губернатора Александра Моора ("Единая Россия"), в выборах участвовали кандидат от ЛДПР Денис Садовников, набравший 8,26% голосов, представитель КПРФ Иван Левченко, за которого проголосовало 7,93% избирателей, и выдвиженец от СРЗП Владимир Пискайкин, набравший 3,62% голосов.
В сентябре 2018 года явка на выборах губернатора составила 49,01%. Всего в списки избирателей было включено 2,525 миллиона человек. По итогам обработки 100% протоколов Моор тогда набрал 65,86% голосов.
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