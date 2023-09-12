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Путин отметил мужество работников избиркомов в новых регионах - РИА Новости, 12.09.2023
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11:47 12.09.2023 (обновлено: 11:52 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/vybory-1895791158.html
Путин отметил мужество работников избиркомов в новых регионах
Путин отметил мужество работников избиркомов в новых регионах - РИА Новости, 12.09.2023
Путин отметил мужество работников избиркомов в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что удивлен мужеству работников избирательных участков на новых территориях. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:47
2023-09-12T11:52
владимир путин
единый день голосования в россии — 2023
россия
херсонская область
донецкая народная республика
госдума рф
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что удивлен мужеству работников избирательных участков на новых территориях."Вы сейчас только говорили о выборах. Они же прошли везде, в том числе в Запорожской, Херсонской областях, в Луганской, Донецкой Республиках. В тяжелых условиях происходили. Я удивлен мужеству работников избирательных участков. Там, когда обстрелы начинались, противник обстреливал, пытался обстреливать избирательные пункты, люди уходили в подвалы. Обстрел заканчивался - они поднимались, продолжали работать", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.По его словам, другие приходили на избирательные участки и "в очередях стояли, несмотря на опасности обстрелов".Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня, с 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. В ЕДГ были запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Также были назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия
херсонская область
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владимир путин, единый день голосования в россии — 2023, россия, херсонская область , донецкая народная республика, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Владимир Путин, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Путин отметил мужество работников избиркомов в новых регионах

Путин: удивлен мужеству работников избирательных участков в новых регионах

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что удивлен мужеству работников избирательных участков на новых территориях.
"Вы сейчас только говорили о выборах. Они же прошли везде, в том числе в Запорожской, Херсонской областях, в Луганской, Донецкой Республиках. В тяжелых условиях происходили. Я удивлен мужеству работников избирательных участков. Там, когда обстрелы начинались, противник обстреливал, пытался обстреливать избирательные пункты, люди уходили в подвалы. Обстрел заканчивался - они поднимались, продолжали работать", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
По его словам, другие приходили на избирательные участки и "в очередях стояли, несмотря на опасности обстрелов".
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня, с 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. В ЕДГ были запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Также были назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Информационный центр ЦИК России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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Владимир ПутинЕдиный день голосования в России — 2023РоссияХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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