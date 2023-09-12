https://ria.ru/20230912/vybory-1895791158.html

Путин отметил мужество работников избиркомов в новых регионах

Путин отметил мужество работников избиркомов в новых регионах - РИА Новости, 12.09.2023

Путин отметил мужество работников избиркомов в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что удивлен мужеству работников избирательных участков на новых территориях. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:47

2023-09-12T11:47

2023-09-12T11:52

владимир путин

единый день голосования в россии — 2023

россия

херсонская область

донецкая народная республика

госдума рф

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что удивлен мужеству работников избирательных участков на новых территориях."Вы сейчас только говорили о выборах. Они же прошли везде, в том числе в Запорожской, Херсонской областях, в Луганской, Донецкой Республиках. В тяжелых условиях происходили. Я удивлен мужеству работников избирательных участков. Там, когда обстрелы начинались, противник обстреливал, пытался обстреливать избирательные пункты, люди уходили в подвалы. Обстрел заканчивался - они поднимались, продолжали работать", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.По его словам, другие приходили на избирательные участки и "в очередях стояли, несмотря на опасности обстрелов".Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня, с 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. В ЕДГ были запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Также были назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895696082.html

россия

херсонская область

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

владимир путин, единый день голосования в россии — 2023, россия, херсонская область , донецкая народная республика, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023