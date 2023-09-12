https://ria.ru/20230912/vybory-1895772110.html

Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах - РИА Новости, 12.09.2023

Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Президент России Владимир Путин заявил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда можно будет говорить РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:58

2023-09-12T10:58

2023-09-12T11:10

политика

владимир путин

россия

владивосток

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда можно будет говорить об участии в них."У нас в соответствии с законом решение парламент должен принять в конце года, когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ, отвечая на вопрос об участии в президентских выборах.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, владимир путин, россия, владивосток, вэф-2023, дальневосточный федеральный университет