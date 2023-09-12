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Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах - РИА Новости, 12.09.2023
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10:58 12.09.2023 (обновлено: 11:10 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/vybory-1895772110.html
Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах
Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах - РИА Новости, 12.09.2023
Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах
Президент России Владимир Путин заявил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда можно будет говорить РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:58
2023-09-12T11:10
политика
владимир путин
россия
владивосток
вэф-2023
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда можно будет говорить об участии в них."У нас в соответствии с законом решение парламент должен принять в конце года, когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ, отвечая на вопрос об участии в президентских выборах.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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политика, владимир путин, россия, владивосток, вэф-2023, дальневосточный федеральный университет
Политика, Владимир Путин, Россия, Владивосток, ВЭФ-2023, Дальневосточный федеральный университет
Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Путин: говорить об участии в выборах можно будет после назначения их даты

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда можно будет говорить об участии в них.
"У нас в соответствии с законом решение парламент должен принять в конце года, когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ, отвечая на вопрос об участии в президентских выборах.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ПолитикаВладимир ПутинРоссияВладивостокВЭФ-2023Дальневосточный федеральный университет
 
 
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