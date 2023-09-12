https://ria.ru/20230912/vvp-1895725195.html
Греф ждет роста ВВП России в 2023 году в два-три процента
Греф ждет роста ВВП России в 2023 году в два-три процента - РИА Новости, 12.09.2023
Греф ждет роста ВВП России в 2023 году в два-три процента
Рост ВВП России по итогам 2023 года может составить 2-3%, заявил журналистами глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:40
2023-09-12T07:40
2023-09-12T07:40
экономика
россия
герман греф
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Рост ВВП России по итогам 2023 года может составить 2-3%, заявил журналистами глава Сбербанка Герман Греф. "То, что рост (ВВП - ред.) будет свыше 2%, это очевидно. Между двумя и тремя процентами", - сказал Греф в ходе пресс-конференции в рамках ВЭФ. Он отметил, что сейчас это предсказывать тяжело, так как впереди еще четыре месяца, и нужно смотреть, как себя покажет экономика. "Меры, направленные на снижение доступности кредитных ресурсов, они, к сожалению, дадут отрицательный вклад в ВВП", - отметил Греф. В августе Сбербанк улучшил свой прогноз по росту ВВП России в этом году до 1,8% с майского в 1%. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/stavka-1895722410.html
https://ria.ru/20230912/stavka-1895719568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, герман греф, вэф-2023
Экономика, Россия, Герман Греф, ВЭФ-2023
Греф ждет роста ВВП России в 2023 году в два-три процента
Греф ждет роста ВВП России в 2023 году в 2-3%
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Рост ВВП России по итогам 2023 года может составить 2-3%, заявил журналистами глава Сбербанка Герман Греф.
"То, что рост (ВВП - ред.) будет свыше 2%, это очевидно. Между двумя и тремя процентами", - сказал Греф в ходе пресс-конференции в рамках ВЭФ.
Он отметил, что сейчас это предсказывать тяжело, так как впереди еще четыре месяца, и нужно смотреть, как себя покажет экономика.
"Меры, направленные на снижение доступности кредитных ресурсов, они, к сожалению, дадут отрицательный вклад в ВВП", - отметил Греф.
Греф заявил, что скоро ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки
В августе Сбербанк улучшил свой прогноз по росту ВВП России в этом году до 1,8% с майского в 1%.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Греф не ожидает повышения ключевой ставки в ближайшем будущем