https://ria.ru/20230912/vvp-1895725195.html

Греф ждет роста ВВП России в 2023 году в два-три процента

Греф ждет роста ВВП России в 2023 году в два-три процента - РИА Новости, 12.09.2023

Греф ждет роста ВВП России в 2023 году в два-три процента

Рост ВВП России по итогам 2023 года может составить 2-3%, заявил журналистами глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:40

2023-09-12T07:40

2023-09-12T07:40

экономика

россия

герман греф

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Рост ВВП России по итогам 2023 года может составить 2-3%, заявил журналистами глава Сбербанка Герман Греф. "То, что рост (ВВП - ред.) будет свыше 2%, это очевидно. Между двумя и тремя процентами", - сказал Греф в ходе пресс-конференции в рамках ВЭФ. Он отметил, что сейчас это предсказывать тяжело, так как впереди еще четыре месяца, и нужно смотреть, как себя покажет экономика. "Меры, направленные на снижение доступности кредитных ресурсов, они, к сожалению, дадут отрицательный вклад в ВВП", - отметил Греф. В августе Сбербанк улучшил свой прогноз по росту ВВП России в этом году до 1,8% с майского в 1%. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230912/stavka-1895722410.html

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Григорий Ивашкин

экономика, россия, герман греф, вэф-2023