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Затронет крупные города. Европу предупредили о разрушительном "вторжении" - РИА Новости, 12.09.2023
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06:05 12.09.2023 (обновлено: 08:50 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/vtorzhenie-1895717092.html
Затронет крупные города. Европу предупредили о разрушительном "вторжении"
Затронет крупные города. Европу предупредили о разрушительном "вторжении" - РИА Новости, 12.09.2023
Затронет крупные города. Европу предупредили о разрушительном "вторжении"
Европе угрожает нашествие красных огненных муравьев. Об этом говорится в статье обозревателя Guardian Патрика Баркхэма. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T06:05
2023-09-12T08:50
в мире
италия
европа
лондон
париж
рим
барселона (город)
австралия
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Европе угрожает нашествие красных огненных муравьев. Об этом говорится в статье обозревателя Guardian Патрика Баркхэма."Красный огненный муравей Solenopsis invicta обладает мощным жалом, повреждает посевы и может поражать электрооборудование, включая автомобили и компьютеры", — рассказал журналист.По его словам, эти муравьи уже прижились в Италии и могут быстро "захватить" всю Европу из-за глобального потепления. Он предупредил, что их распространение сопровождается серьезным сокращением численности и разнообразия местной флоры и фауны."Муравей, считающийся одним из самых разрушительных инвазивных видов, может быстро образовывать "суперколонии" с несколькими королевами. Колонии охотятся на беспозвоночных, более крупных позвоночных, уничтожают растения и вытесняют местных муравьев, насекомых и травоядных животных", — рассказал Баркхэм.Как отметил обозреватель, нынешние климатические условия в таких крупных европейских городах, как Лондон, Париж, Рим и Барселона пригодны для красного огненного муравья.В статье говорится, что Австралия потратила на искоренение этого вида более 200 миллионов фунтов стерлингов, но не смогла полностью уничтожить насекомое.
https://ria.ru/20230701/nashestvie-1881601150.html
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в мире, италия, европа, лондон, париж, рим, барселона (город), австралия
В мире, Италия, Европа, Лондон, Париж, Рим, Барселона (город), Австралия
Затронет крупные города. Европу предупредили о разрушительном "вторжении"

Guardian: Европа может подвергнуться нашествию красных огненных муравьев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Европе угрожает нашествие красных огненных муравьев. Об этом говорится в статье обозревателя Guardian Патрика Баркхэма.
«
"Красный огненный муравей Solenopsis invicta обладает мощным жалом, повреждает посевы и может поражать электрооборудование, включая автомобили и компьютеры", — рассказал журналист.
По его словам, эти муравьи уже прижились в Италии и могут быстро "захватить" всю Европу из-за глобального потепления. Он предупредил, что их распространение сопровождается серьезным сокращением численности и разнообразия местной флоры и фауны.
"Муравей, считающийся одним из самых разрушительных инвазивных видов, может быстро образовывать "суперколонии" с несколькими королевами. Колонии охотятся на беспозвоночных, более крупных позвоночных, уничтожают растения и вытесняют местных муравьев, насекомых и травоядных животных", — рассказал Баркхэм.
Как отметил обозреватель, нынешние климатические условия в таких крупных европейских городах, как Лондон, Париж, Рим и Барселона пригодны для красного огненного муравья.
В статье говорится, что Австралия потратила на искоренение этого вида более 200 миллионов фунтов стерлингов, но не смогла полностью уничтожить насекомое.
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