https://ria.ru/20230912/vtorzhenie-1895717092.html

Затронет крупные города. Европу предупредили о разрушительном "вторжении"

Затронет крупные города. Европу предупредили о разрушительном "вторжении" - РИА Новости, 12.09.2023

Затронет крупные города. Европу предупредили о разрушительном "вторжении"

Европе угрожает нашествие красных огненных муравьев. Об этом говорится в статье обозревателя Guardian Патрика Баркхэма. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T06:05

2023-09-12T06:05

2023-09-12T08:50

в мире

италия

европа

лондон

париж

рим

барселона (город)

австралия

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Европе угрожает нашествие красных огненных муравьев. Об этом говорится в статье обозревателя Guardian Патрика Баркхэма."Красный огненный муравей Solenopsis invicta обладает мощным жалом, повреждает посевы и может поражать электрооборудование, включая автомобили и компьютеры", — рассказал журналист.По его словам, эти муравьи уже прижились в Италии и могут быстро "захватить" всю Европу из-за глобального потепления. Он предупредил, что их распространение сопровождается серьезным сокращением численности и разнообразия местной флоры и фауны."Муравей, считающийся одним из самых разрушительных инвазивных видов, может быстро образовывать "суперколонии" с несколькими королевами. Колонии охотятся на беспозвоночных, более крупных позвоночных, уничтожают растения и вытесняют местных муравьев, насекомых и травоядных животных", — рассказал Баркхэм.Как отметил обозреватель, нынешние климатические условия в таких крупных европейских городах, как Лондон, Париж, Рим и Барселона пригодны для красного огненного муравья.В статье говорится, что Австралия потратила на искоренение этого вида более 200 миллионов фунтов стерлингов, но не смогла полностью уничтожить насекомое.

https://ria.ru/20230701/nashestvie-1881601150.html

италия

европа

лондон

париж

рим

барселона (город)

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, италия, европа, лондон, париж, рим, барселона (город), австралия