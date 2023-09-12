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"ВСУ их презирают". Американский военкор ужаснулся увиденному в Донецке - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 12.09.2023 (обновлено: 22:35 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/vsu-1895960439.html
"ВСУ их презирают". Американский военкор ужаснулся увиденному в Донецке
"ВСУ их презирают". Американский военкор ужаснулся увиденному в Донецке - РИА Новости, 12.09.2023
"ВСУ их презирают". Американский военкор ужаснулся увиденному в Донецке
ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам в Донецке, заявил находящийся на передовой американский военкор Патрик Ланкастер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T20:21
2023-09-12T22:35
специальная военная операция на украине
донецк
украина
патрик ланкастер
донбасс
вооруженные силы украины
сцкк
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам в Донецке, заявил находящийся на передовой американский военкор Патрик Ланкастер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."В это время (во время выборов в России. — Прим. ред.) Украина наносила удары по Донецку в различных его районах, а также по другим местам в соседних деревнях. Буквально каждый день мирные жители погибают из-за украинских обстрелов, а многие дома и квартиры повреждены", — сказал он.По словам журналиста, киевский режим презирает жителей Донбасса, при этом утверждая, что эти территории якобы все еще принадлежат Украине.Что касается контрнаступления ВСУ, то они находятся практически на тех же рубежах, где и были в самом начале спецоперации. Скоро придут морозы, а каких-либо результатов украинские войска так и не достигли, резюмировал Ланкастер.В Единый день голосования в России, 10 сентября, ВСУ ударили по зданию супермаркета в Донецке из РСЗО "Град", на соседних улицах оказались разрушены несколько жилых частных домов. Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, за сутки армия противника как минимум 80 раз открывала огонь по населенным пунктам республики. Погибли два мирных жителя, еще пять пострадали. Повреждения получили шесть домостроений и четыре объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230912/vsu-1895846977.html
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донецк, украина, патрик ланкастер, донбасс, вооруженные силы украины, сцкк, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Патрик Ланкастер, Донбасс, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Россия, В мире
"ВСУ их презирают". Американский военкор ужаснулся увиденному в Донецке

Военкор США Ланкастер: ВСУ специально атакуют гражданские объекты в Донецке

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам в Донецке, заявил находящийся на передовой американский военкор Патрик Ланкастер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"В это время (во время выборов в России. — Прим. ред.) Украина наносила удары по Донецку в различных его районах, а также по другим местам в соседних деревнях. Буквально каждый день мирные жители погибают из-за украинских обстрелов, а многие дома и квартиры повреждены", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
По всей линии фронта. Зеленскому доложили шокирующие новости о маневре ВСУ
Вчера, 14:45
По словам журналиста, киевский режим презирает жителей Донбасса, при этом утверждая, что эти территории якобы все еще принадлежат Украине.
Что касается контрнаступления ВСУ, то они находятся практически на тех же рубежах, где и были в самом начале спецоперации. Скоро придут морозы, а каких-либо результатов украинские войска так и не достигли, резюмировал Ланкастер.
В Единый день голосования в России, 10 сентября, ВСУ ударили по зданию супермаркета в Донецке из РСЗО "Град", на соседних улицах оказались разрушены несколько жилых частных домов. Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, за сутки армия противника как минимум 80 раз открывала огонь по населенным пунктам республики. Погибли два мирных жителя, еще пять пострадали. Повреждения получили шесть домостроений и четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаПатрик ЛанкастерДонбассВооруженные силы УкраиныСЦККРоссияВ мире
 
 
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