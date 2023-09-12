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СМИ: Зеленский устроил истерику из-за саммита G20 - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:11 12.09.2023 (обновлено: 19:43 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/vsu-1895949396.html
СМИ: Зеленский устроил истерику из-за саммита G20
СМИ: Зеленский устроил истерику из-за саммита G20 - РИА Новости, 12.09.2023
СМИ: Зеленский устроил истерику из-за саммита G20
После завершения саммита G20 президент Украины Владимир Зеленский начал осознавать, что скоро потеряет всех союзников, пишет Rebelión. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T19:11
2023-09-12T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
папа римский
большая двадцатка
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. После завершения саммита G20 президент Украины Владимир Зеленский начал осознавать, что скоро потеряет всех союзников, пишет Rebelión."Украина признает усиливающуюся изоляцию на фоне призывов к началу переговоров и прекращению &lt;…&gt; военных действий, в которых у ВСУ нет шансов на успех. Отсюда и истерика Зеленского, который за несколько дней записал в стан своих врагов Папу Римского, Китай, а теперь и все страны G20", — говорится в статье.В итоговом коммюнике саммита G20 не упоминается поддержка Украины, как это было в прошлогоднем документе. И это вызвало гневную реакцию со стороны киевского режима, отмечает издание."НАТО уже не может продолжать помогать ослабленной украинской армии деньгами, отборными войсками, советниками, наемниками и оружием, например, с обедненным ураном", — резюмировалось в материале.На минувшей неделе официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя итоги встречи "Большой двадцатки", заявил, что G20 нечем гордиться. Тогда же советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью телеканалу "24 канал" исключил возможность посредничества Ватикана в урегулировании конфликта из-за "пророссийской позиции" папы римского. Такая реакция последовала после того, как Франциск 25 августа обратился к участникам Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге. Во время выступления он назвал молодых россиян наследниками великой страны и призвал не забывать об этом, упомянув, в частности, Петра I и Екатерину II. Эти заявления вызвали критику на Украине.Россия не раз отмечала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также указывали на отсутствие в настоящее время предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.
https://ria.ru/20230912/vsu-1895869976.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, папа римский, большая двадцатка, нато, вооруженные силы украины, саммит g20
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Папа Римский, Большая двадцатка, НАТО, Вооруженные силы Украины, Саммит G20
СМИ: Зеленский устроил истерику из-за саммита G20

Rebelión: истерика Зеленского вызвана усиливающейся изоляцией Украины в мире

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. После завершения саммита G20 президент Украины Владимир Зеленский начал осознавать, что скоро потеряет всех союзников, пишет Rebelión.
"Украина признает усиливающуюся изоляцию на фоне призывов к началу переговоров и прекращению <…> военных действий, в которых у ВСУ нет шансов на успех. Отсюда и истерика Зеленского, который за несколько дней записал в стан своих врагов Папу Римского, Китай, а теперь и все страны G20", — говорится в статье.
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В итоговом коммюнике саммита G20 не упоминается поддержка Украины, как это было в прошлогоднем документе. И это вызвало гневную реакцию со стороны киевского режима, отмечает издание.
"НАТО уже не может продолжать помогать ослабленной украинской армии деньгами, отборными войсками, советниками, наемниками и оружием, например, с обедненным ураном", — резюмировалось в материале.
На минувшей неделе официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя итоги встречи "Большой двадцатки", заявил, что G20 нечем гордиться.
Тогда же советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью телеканалу "24 канал" исключил возможность посредничества Ватикана в урегулировании конфликта из-за "пророссийской позиции" папы римского. Такая реакция последовала после того, как Франциск 25 августа обратился к участникам Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге. Во время выступления он назвал молодых россиян наследниками великой страны и призвал не забывать об этом, упомянув, в частности, Петра I и Екатерину II. Эти заявления вызвали критику на Украине.
Россия не раз отмечала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также указывали на отсутствие в настоящее время предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийПапа РимскийБольшая двадцаткаНАТОВооруженные силы УкраиныСаммит G20
 
 
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