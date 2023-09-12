https://ria.ru/20230912/vsu-1895949396.html

СМИ: Зеленский устроил истерику из-за саммита G20

СМИ: Зеленский устроил истерику из-за саммита G20 - РИА Новости, 12.09.2023

СМИ: Зеленский устроил истерику из-за саммита G20

После завершения саммита G20 президент Украины Владимир Зеленский начал осознавать, что скоро потеряет всех союзников, пишет Rebelión. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T19:11

2023-09-12T19:11

2023-09-12T19:43

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

папа римский

большая двадцатка

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. После завершения саммита G20 президент Украины Владимир Зеленский начал осознавать, что скоро потеряет всех союзников, пишет Rebelión."Украина признает усиливающуюся изоляцию на фоне призывов к началу переговоров и прекращению <…> военных действий, в которых у ВСУ нет шансов на успех. Отсюда и истерика Зеленского, который за несколько дней записал в стан своих врагов Папу Римского, Китай, а теперь и все страны G20", — говорится в статье.В итоговом коммюнике саммита G20 не упоминается поддержка Украины, как это было в прошлогоднем документе. И это вызвало гневную реакцию со стороны киевского режима, отмечает издание."НАТО уже не может продолжать помогать ослабленной украинской армии деньгами, отборными войсками, советниками, наемниками и оружием, например, с обедненным ураном", — резюмировалось в материале.На минувшей неделе официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя итоги встречи "Большой двадцатки", заявил, что G20 нечем гордиться. Тогда же советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью телеканалу "24 канал" исключил возможность посредничества Ватикана в урегулировании конфликта из-за "пророссийской позиции" папы римского. Такая реакция последовала после того, как Франциск 25 августа обратился к участникам Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге. Во время выступления он назвал молодых россиян наследниками великой страны и призвал не забывать об этом, упомянув, в частности, Петра I и Екатерину II. Эти заявления вызвали критику на Украине.Россия не раз отмечала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также указывали на отсутствие в настоящее время предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.

https://ria.ru/20230912/vsu-1895869976.html

https://ria.ru/20230912/krym-1895902976.html

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