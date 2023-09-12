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"Огромные потери". В Киеве раскрыли, что солдаты ВСУ устроили на передовой - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 12.09.2023 (обновлено: 16:31 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/vsu-1895869976.html
"Огромные потери". В Киеве раскрыли, что солдаты ВСУ устроили на передовой
"Огромные потери". В Киеве раскрыли, что солдаты ВСУ устроили на передовой - РИА Новости, 12.09.2023
"Огромные потери". В Киеве раскрыли, что солдаты ВСУ устроили на передовой
На передовой участились случаи дезертирства бойцов ВСУ, которых отправляли воевать против их воли, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:08
2023-09-12T16:31
специальная военная операция на украине
киев
россия
олег соскин
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
леонид кучма
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На передовой участились случаи дезертирства бойцов ВСУ, которых отправляли воевать против их воли, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."На фронте начали группы солдат сдаваться в плен. &lt;…&gt; И все больше и больше таких случаев, опять врут что такого нет, но на самом деле есть. Почему? &lt;…&gt; Потому что их насильно отправили умирать", — пояснил он.По словам эксперта, при контрнаступлении украинские войска понесли огромные потери. В итоге им не хватает живой силы, а мужчины отказываются добровольно идти в армию.&quot;Практически не могут набрать новых (людей. — Прим. ред.). Хватают и насильно отправляют. В XXI веке такое делать, что Зеленский вытворяет — это, конечно, преступление и нарушение конституции&quot;, — резюмировал Соскин.Ранее во вторник на пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ с начала наступления превысили 71 тысячу человек. Кроме того, армия противника потеряла 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разных классов.Украинские военные уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230912/vsu-1895764799.html
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киев, россия, олег соскин, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, леонид кучма, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Олег Соскин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Леонид Кучма, В мире
"Огромные потери". В Киеве раскрыли, что солдаты ВСУ устроили на передовой

Экс-советник Кучмы Соскин: насильно отправленные воевать украинцы дезертируют

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области
Украинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На передовой участились случаи дезертирства бойцов ВСУ, которых отправляли воевать против их воли, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"На фронте начали группы солдат сдаваться в плен. <…> И все больше и больше таких случаев, опять врут что такого нет, но на самом деле есть. Почему? <…> Потому что их насильно отправили умирать", — пояснил он.
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Не будет даже через год. ВСУ принесли страшные новости с фронта
10:36
По словам эксперта, при контрнаступлении украинские войска понесли огромные потери. В итоге им не хватает живой силы, а мужчины отказываются добровольно идти в армию.
«

"Практически не могут набрать новых (людей. — Прим. ред.). Хватают и насильно отправляют. В XXI веке такое делать, что Зеленский вытворяет — это, конечно, преступление и нарушение конституции", — резюмировал Соскин.

Ранее во вторник на пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ с начала наступления превысили 71 тысячу человек. Кроме того, армия противника потеряла 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разных классов.
Украинские военные уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
По всей линии фронта. Зеленскому доложили шокирующие новости о маневре ВСУ
14:45
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияОлег СоскинВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОЛеонид КучмаВ мире
 
 
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