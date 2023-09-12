https://ria.ru/20230912/vsu-1895869976.html

"Огромные потери". В Киеве раскрыли, что солдаты ВСУ устроили на передовой

"Огромные потери". В Киеве раскрыли, что солдаты ВСУ устроили на передовой - РИА Новости, 12.09.2023

"Огромные потери". В Киеве раскрыли, что солдаты ВСУ устроили на передовой

На передовой участились случаи дезертирства бойцов ВСУ, которых отправляли воевать против их воли, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:08

2023-09-12T16:08

2023-09-12T16:31

специальная военная операция на украине

киев

россия

олег соскин

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

леонид кучма

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На передовой участились случаи дезертирства бойцов ВСУ, которых отправляли воевать против их воли, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."На фронте начали группы солдат сдаваться в плен. <…> И все больше и больше таких случаев, опять врут что такого нет, но на самом деле есть. Почему? <…> Потому что их насильно отправили умирать", — пояснил он.По словам эксперта, при контрнаступлении украинские войска понесли огромные потери. В итоге им не хватает живой силы, а мужчины отказываются добровольно идти в армию."Практически не могут набрать новых (людей. — Прим. ред.). Хватают и насильно отправляют. В XXI веке такое делать, что Зеленский вытворяет — это, конечно, преступление и нарушение конституции", — резюмировал Соскин.Ранее во вторник на пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ с начала наступления превысили 71 тысячу человек. Кроме того, армия противника потеряла 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разных классов.Украинские военные уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230912/vsu-1895764799.html

https://ria.ru/20230912/vsu-1895846977.html

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киев, россия, олег соскин, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, леонид кучма, в мире