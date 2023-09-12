"Огромные потери". В Киеве раскрыли, что солдаты ВСУ устроили на передовой
Экс-советник Кучмы Соскин: насильно отправленные воевать украинцы дезертируют
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На передовой участились случаи дезертирства бойцов ВСУ, которых отправляли воевать против их воли, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"На фронте начали группы солдат сдаваться в плен. <…> И все больше и больше таких случаев, опять врут что такого нет, но на самом деле есть. Почему? <…> Потому что их насильно отправили умирать", — пояснил он.
По словам эксперта, при контрнаступлении украинские войска понесли огромные потери. В итоге им не хватает живой силы, а мужчины отказываются добровольно идти в армию.
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"Практически не могут набрать новых (людей. — Прим. ред.). Хватают и насильно отправляют. В XXI веке такое делать, что Зеленский вытворяет — это, конечно, преступление и нарушение конституции", — резюмировал Соскин.
Ранее во вторник на пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ с начала наступления превысили 71 тысячу человек. Кроме того, армия противника потеряла 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разных классов.
Украинские военные уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.