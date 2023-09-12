https://ria.ru/20230912/vsu-1895846977.html

По всей линии фронта. Зеленскому доложили шокирующие новости о маневре ВСУ

По всей линии фронта. Зеленскому доложили шокирующие новости о маневре ВСУ - РИА Новости, 12.09.2023

По всей линии фронта. Зеленскому доложили шокирующие новости о маневре ВСУ

Украинские войска вряд ли смогут продолжать контрнаступление из-за нехватки ресурсов, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:45

2023-09-12T14:45

2023-09-12T15:52

специальная военная операция на украине

киев

сша

скотт риттер

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Украинские войска вряд ли смогут продолжать контрнаступление из-за нехватки ресурсов, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."ВСУ не хватает ресурсов, <…> не только для конкретных контрнаступательных действий <…>, но и по всей линии фронта наблюдается истощение запасов, которое может привести к разгрому украинской армии в ближайшие недели или месяцы", — отметил он.По словам офицера, Владимиру Зеленскому докладывают, что российская армия продолжает удерживать позиции. При этом украинским военным уже не хватает резервов, чтобы попытаться бросить ей вызов."Тот факт, что украинцы продолжают биться головой о первую линию российской обороны, говорит о том, что это заняло слишком много времени и у них просто не хватает ресурсов, чтобы закончить это дело", — резюмировал Риттер.Накануне Зеленский признал в интервью CNN, что у контрнаступления ВСУ не будет счастливого конца.Украинские войска уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

киев

сша

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киев, сша, скотт риттер, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато