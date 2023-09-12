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Посол Израиля на Украине анонсировал встречу Зеленского и Нетаньяху - РИА Новости, 12.09.2023
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20:03 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/vstrecha-1895958948.html
Посол Израиля на Украине анонсировал встречу Зеленского и Нетаньяху
Посол Израиля на Украине анонсировал встречу Зеленского и Нетаньяху - РИА Новости, 12.09.2023
Посол Израиля на Украине анонсировал встречу Зеленского и Нетаньяху
Посол Израиля на Украине Михаил Бродский сообщил, что встреча Владимира Зеленского и израильского премьера Биньямина Нетаньяху состоится в ближайшие дни. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T20:03
2023-09-12T20:03
в мире
украина
израиль
владимир зеленский
биньямин нетаньяху
генеральная ассамблея оон
оон
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Посол Израиля на Украине Михаил Бродский сообщил, что встреча Владимира Зеленского и израильского премьера Биньямина Нетаньяху состоится в ближайшие дни. "Встреча Нетаньяху-Зеленский состоится в ближайшие дни в Нью-Йорке. Лидеры двух стран примут участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал посол. Зеленский 7 сентября заявил, что провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, речь шла, в частности, об увеличении количества отказов украинцам во въезде в Израиль. Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября.
https://ria.ru/20230831/prevoskhodstvo-1893296705.html
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в мире, украина, израиль, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, генеральная ассамблея оон, оон, нью-йорк (город)
В мире, Украина, Израиль, Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Нью-Йорк (город)
Посол Израиля на Украине анонсировал встречу Зеленского и Нетаньяху

Посол Израиля на Украине анонсировал встречу Зеленского и Нетаньяху в Нью-Йорке

© Фото : пресс-служба Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : пресс-служба Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Посол Израиля на Украине Михаил Бродский сообщил, что встреча Владимира Зеленского и израильского премьера Биньямина Нетаньяху состоится в ближайшие дни.
"Встреча Нетаньяху-Зеленский состоится в ближайшие дни в Нью-Йорке. Лидеры двух стран примут участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал посол.
Зеленский 7 сентября заявил, что провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, речь шла, в частности, об увеличении количества отказов украинцам во въезде в Израиль.
Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября.
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В миреУкраинаИзраильВладимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуГенеральная Ассамблея ООНООННью-Йорк (город)
 
 
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