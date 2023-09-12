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Посол Израиля на Украине анонсировал встречу Зеленского и Нетаньяху

Посол Израиля на Украине анонсировал встречу Зеленского и Нетаньяху - РИА Новости, 12.09.2023

Посол Израиля на Украине анонсировал встречу Зеленского и Нетаньяху

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский сообщил, что встреча Владимира Зеленского и израильского премьера Биньямина Нетаньяху состоится в ближайшие дни. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T20:03

2023-09-12T20:03

2023-09-12T20:03

в мире

украина

израиль

владимир зеленский

биньямин нетаньяху

генеральная ассамблея оон

оон

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Посол Израиля на Украине Михаил Бродский сообщил, что встреча Владимира Зеленского и израильского премьера Биньямина Нетаньяху состоится в ближайшие дни. "Встреча Нетаньяху-Зеленский состоится в ближайшие дни в Нью-Йорке. Лидеры двух стран примут участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал посол. Зеленский 7 сентября заявил, что провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, речь шла, в частности, об увеличении количества отказов украинцам во въезде в Израиль. Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября.

https://ria.ru/20230831/prevoskhodstvo-1893296705.html

украина

израиль

нью-йорк (город)

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в мире, украина, израиль, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, генеральная ассамблея оон, оон, нью-йорк (город)