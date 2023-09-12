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Ким Чен Ын прибыл в Россию - РИА Новости, 12.09.2023
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15:39 12.09.2023 (обновлено: 16:48 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/vstrecha-1895861006.html
Ким Чен Ын прибыл в Россию
Ким Чен Ын прибыл в Россию - РИА Новости, 12.09.2023
Ким Чен Ын прибыл в Россию
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал с визитом в Россию, сообщил в Telegram-канале глава Минприроды и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:39
2023-09-12T16:48
россия
политика
ким чен ын
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал с визитом в Россию, сообщил в Telegram-канале глава Минприроды и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов."Встретил северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом", — написал он.Встреча произошла на мосту через реку Туманная в Приморском крае, на границе с КНДР. Министр опубликовал видео, на котором Ким Чен Ын выходит из поезда, на перроне играет военный оркестр.После церемонии прошли переговоры северокорейского лидера с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и главой Минприроды. &quot;У нас давние дружеские отношения с соседями и большие перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, строительстве, туризме и других областях&quot;, — написал Кожемяко в Telegram-канале.Как сообщили накануне в Кремле, в рамках визита пройдут переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына один на один, а также в расширенном составе. В них примет участие и министр обороны Сергей Шойгу.Ким Чен Ына в поездке сопровождают министр иностранных дел Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.Северокорейский лидер приезжал во Владивосток в апреле 2019 года. Тот визит стал его первой поездкой в Россию после вступления в должность в 2011 году.
https://ria.ru/20230912/vizity-1895672276.html
россия
кндр (северная корея)
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Кадры встречи Ким Чен Ына в России
Кадры встречи Ким Чен Ына в России
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россия, политика, ким чен ын, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), кндр (северная корея)
Россия, Политика, Ким Чен Ын, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын прибыл в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию с визитом

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал с визитом в Россию, сообщил в Telegram-канале глава Минприроды и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов.
"Встретил северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом", — написал он.
Встреча произошла на мосту через реку Туманная в Приморском крае, на границе с КНДР. Министр опубликовал видео, на котором Ким Чен Ын выходит из поезда, на перроне играет военный оркестр.
После церемонии прошли переговоры северокорейского лидера с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и главой Минприроды.
«

"У нас давние дружеские отношения с соседями и большие перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, строительстве, туризме и других областях", — написал Кожемяко в Telegram-канале.

Как сообщили накануне в Кремле, в рамках визита пройдут переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына один на один, а также в расширенном составе. В них примет участие и министр обороны Сергей Шойгу.
Ким Чен Ына в поездке сопровождают министр иностранных дел Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.
Северокорейский лидер приезжал во Владивосток в апреле 2019 года. Тот визит стал его первой поездкой в Россию после вступления в должность в 2011 году.
Лидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии встречи на станции Хасан в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Зарубежные визиты Ким Чен Ына
03:02
 
РоссияПолитикаКим Чен ЫнМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)КНДР (Северная Корея)
 
 
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