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Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке - РИА Новости, 12.09.2023
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05:03 12.09.2023 (обновлено: 07:30 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/vstrecha-1895713181.html
Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке
Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке - РИА Новости, 12.09.2023
Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке
Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T05:03
2023-09-12T07:30
в мире
россия
владимир путин
ким чен ын
дмитрий песков
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.&quot;Пока мы не говорим, на Дальнем Востоке&quot;, — сказал Песков, отвечая на вопрос, где пройдет встреча.Он уточнил, что состоятся переговоры двух делегаций, которые возглавляют лидеры стран, кроме того, ожидается общение один на один, а также официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына.По словам пресс-секретаря президента, пройдет насыщенный обмен мнениями по ситуации в регионе, стороны обсудят и двусторонние связи.При этом каких-либо пресс-конференций не запланировано, заключил Песков.По информации замглавы МИД Андрея Руденко, возможно обсуждение вопроса оказания Пхеньяну гуманитарной помощи.Ранее северокорейское госрадио "Голос Кореи" сообщило, что лидер КНДР выехал из Пхеньяна на спецпоезде в Россию уже 10 сентября.
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в мире, россия, владимир путин, ким чен ын, дмитрий песков, дальний восток
В мире, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков, Дальний Восток
Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке

Песков: встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын
Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
«

"Пока мы не говорим, на Дальнем Востоке", — сказал Песков, отвечая на вопрос, где пройдет встреча.

Он уточнил, что состоятся переговоры двух делегаций, которые возглавляют лидеры стран, кроме того, ожидается общение один на один, а также официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына.
По словам пресс-секретаря президента, пройдет насыщенный обмен мнениями по ситуации в регионе, стороны обсудят и двусторонние связи.
При этом каких-либо пресс-конференций не запланировано, заключил Песков.
По информации замглавы МИД Андрея Руденко, возможно обсуждение вопроса оказания Пхеньяну гуманитарной помощи.
Ранее северокорейское госрадио "Голос Кореи" сообщило, что лидер КНДР выехал из Пхеньяна на спецпоезде в Россию уже 10 сентября.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Песков оценил предостережение Белого дома в адрес КНДР по продаже оружия
04:52
 
В миреРоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнДмитрий ПесковДальний Восток
 
 
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