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Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке

Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке - РИА Новости, 12.09.2023

Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке

Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T05:03

2023-09-12T05:03

2023-09-12T07:30

в мире

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владимир путин

ким чен ын

дмитрий песков

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков."Пока мы не говорим, на Дальнем Востоке", — сказал Песков, отвечая на вопрос, где пройдет встреча.Он уточнил, что состоятся переговоры двух делегаций, которые возглавляют лидеры стран, кроме того, ожидается общение один на один, а также официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына.По словам пресс-секретаря президента, пройдет насыщенный обмен мнениями по ситуации в регионе, стороны обсудят и двусторонние связи.При этом каких-либо пресс-конференций не запланировано, заключил Песков.По информации замглавы МИД Андрея Руденко, возможно обсуждение вопроса оказания Пхеньяну гуманитарной помощи.Ранее северокорейское госрадио "Голос Кореи" сообщило, что лидер КНДР выехал из Пхеньяна на спецпоезде в Россию уже 10 сентября.

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в мире, россия, владимир путин, ким чен ын, дмитрий песков, дальний восток