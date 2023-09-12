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Песков оценил пользу от встречи Путина с вице-премьером Госсовета КНР - РИА Новости, 12.09.2023
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04:57 12.09.2023 (обновлено: 09:19 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/vstrecha-1895712787.html
Песков оценил пользу от встречи Путина с вице-премьером Госсовета КНР
Песков оценил пользу от встречи Путина с вице-премьером Госсовета КНР - РИА Новости, 12.09.2023
Песков оценил пользу от встречи Путина с вице-премьером Госсовета КНР
Встреча президента России Владимира Путина с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином поможет cверить часы в контексте планируемых контактов на высшем... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T04:57
2023-09-12T09:19
в мире
китай
россия
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином поможет cверить часы в контексте планируемых контактов на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Далее будет встреча с гостем из Китайской Народной Республики, с вице-премьером, с заместителем председателя Госсовета Китая Чжан Гоцином. Тоже важна с точки зрения очередная возможность быстро сверить часы, в том числе в контексте планируемых, скажем так, до конца этого года двусторонних контактов на высшем уровне", - сказал Песков журналистам в ходе брифинга.
https://ria.ru/20230912/otnosheniya-1895648312.html
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в мире, китай, россия, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
Песков оценил пользу от встречи Путина с вице-премьером Госсовета КНР

Песков: встреча Путина с вице-премьером Госсовета КНР поможет планам контактов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель Премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин во время встречи на полях VIII Восточного экономического форума. 12 сентября 2023
Президент РФ Владимир Путин и заместитель Премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин во время встречи на полях VIII Восточного экономического форума. 12 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и заместитель Премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин во время встречи на полях VIII Восточного экономического форума. 12 сентября 2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином поможет cверить часы в контексте планируемых контактов на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Далее будет встреча с гостем из Китайской Народной Республики, с вице-премьером, с заместителем председателя Госсовета Китая Чжан Гоцином. Тоже важна с точки зрения очередная возможность быстро сверить часы, в том числе в контексте планируемых, скажем так, до конца этого года двусторонних контактов на высшем уровне", - сказал Песков журналистам в ходе брифинга.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Межгосударственные отношения России и Китая
03:02
 
В миреКитайРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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