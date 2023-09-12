https://ria.ru/20230912/vstrecha-1895712787.html

Песков оценил пользу от встречи Путина с вице-премьером Госсовета КНР

Песков оценил пользу от встречи Путина с вице-премьером Госсовета КНР - РИА Новости, 12.09.2023

Песков оценил пользу от встречи Путина с вице-премьером Госсовета КНР

Встреча президента России Владимира Путина с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином поможет cверить часы в контексте планируемых контактов на высшем... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T04:57

2023-09-12T04:57

2023-09-12T09:19

в мире

китай

россия

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895739997_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_ff8f9bc89ce393ed4704d63bbfba1cbb.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином поможет cверить часы в контексте планируемых контактов на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Далее будет встреча с гостем из Китайской Народной Республики, с вице-премьером, с заместителем председателя Госсовета Китая Чжан Гоцином. Тоже важна с точки зрения очередная возможность быстро сверить часы, в том числе в контексте планируемых, скажем так, до конца этого года двусторонних контактов на высшем уровне", - сказал Песков журналистам в ходе брифинга.

https://ria.ru/20230912/otnosheniya-1895648312.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента)