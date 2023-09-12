https://ria.ru/20230912/vremya-1895711771.html

Вопрос времени. На Западе заговорили о полной сдаче украинских войск

Вопрос времени. На Западе заговорили о полной сдаче украинских войск - РИА Новости, 12.09.2023

Вопрос времени. На Западе заговорили о полной сдаче украинских войск

Полный разгром украинской армии — вопрос времени, заявил в интервью swebbTV аналитик Ларс Берн. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T04:54

2023-09-12T04:54

2023-09-12T10:44

в мире

украина

артемовский

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Полный разгром украинской армии — вопрос времени, заявил в интервью swebbTV аналитик Ларс Берн. "Это лишь вопрос времени, когда украинской армии придется сдаться. Сильно раздутое наступление, осуществленное с использованием западного оружия, потерпело фиаско", — сказал он.По словам эксперта, западные СМИ, заметив малейший успех ВСУ, стремятся раздуть его до уровня большого достижения. Украина преуспевает только в одном виде войны — в пропагандистской деятельности на Западе, заключил Берн.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. По данным российского Минобороны на начало сентября, за все это время ВСУ потеряли не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley, а недавно впервые был уничтожен британский танк Challenger 2.

https://ria.ru/20230912/voyna-1895707114.html

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в мире, украина, артемовский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато