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Вопрос времени. На Западе заговорили о полной сдаче украинских войск
Вопрос времени. На Западе заговорили о полной сдаче украинских войск - РИА Новости, 12.09.2023
Вопрос времени. На Западе заговорили о полной сдаче украинских войск
Полный разгром украинской армии — вопрос времени, заявил в интервью swebbTV аналитик Ларс Берн. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T04:54
2023-09-12T04:54
2023-09-12T10:44
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нато
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Полный разгром украинской армии — вопрос времени, заявил в интервью swebbTV аналитик Ларс Берн. "Это лишь вопрос времени, когда украинской армии придется сдаться. Сильно раздутое наступление, осуществленное с использованием западного оружия, потерпело фиаско", — сказал он.По словам эксперта, западные СМИ, заметив малейший успех ВСУ, стремятся раздуть его до уровня большого достижения. Украина преуспевает только в одном виде войны — в пропагандистской деятельности на Западе, заключил Берн.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. По данным российского Минобороны на начало сентября, за все это время ВСУ потеряли не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley, а недавно впервые был уничтожен британский танк Challenger 2.
https://ria.ru/20230912/voyna-1895707114.html
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в мире, украина, артемовский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Артемовский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Вопрос времени. На Западе заговорили о полной сдаче украинских войск
Шведский аналитик Берн назвал сдачу украинской армии вопросом времени