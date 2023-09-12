https://ria.ru/20230912/volozh-1895764241.html

Путин высказался о Воложе

Путин высказался о Воложе - РИА Новости, 12.09.2023

Путин высказался о Воложе

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума пожелал удачи и здоровья основателю компании "Яндекс" Аркадию Воложу, отметив,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:34

2023-09-12T10:34

2023-09-12T11:27

израиль

аркадий волож

владимир путин

вэф-2023

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума пожелал удачи и здоровья основателю компании "Яндекс" Аркадию Воложу, отметив, что он - талантливый человек, но люди в целом должны быть благодарны стране, которая ему многое дала."Дай Бог ему (Воложу) здоровья, пусть ему там хорошо живется. Человек сам внутренне определяет для себя, он кто такой. У него есть чувство национального самосознания или он вообще хочет эмигрировать и чествовать себя не русским человеком. Я вас уверяю, что рядовые граждане России, они все прекрасно чувствуют, все прекрасно понимают", - отметил Путин на пленарной сессии ВЭФ.Кроме того, президент подчеркнул, что в целом человек должен быть благодарен стране, которая ему многое дала."Ну а вообще, в целом, если посмотреть, человек как бы вырос на этой почве, получил образование, стал успешным в чем-то, у него чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала", - подчеркнул российский лидер.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230810/volozh-1889290846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Чувство совести должно быть" – Путин о позиции Воложа "Чувство совести должно быть" – Путин о позиции Воложа 2023-09-12T10:34 true PT2M24S

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Екатерина Зайцева

израиль, аркадий волож, владимир путин, вэф-2023