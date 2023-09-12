https://ria.ru/20230912/volozh-1895764241.html
Путин высказался о Воложе
Путин высказался о Воложе - РИА Новости, 12.09.2023
Путин высказался о Воложе
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума пожелал удачи и здоровья основателю компании "Яндекс" Аркадию Воложу, отметив,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:34
2023-09-12T10:34
2023-09-12T11:27
израиль
аркадий волож
владимир путин
вэф-2023
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума пожелал удачи и здоровья основателю компании "Яндекс" Аркадию Воложу, отметив, что он - талантливый человек, но люди в целом должны быть благодарны стране, которая ему многое дала."Дай Бог ему (Воложу) здоровья, пусть ему там хорошо живется. Человек сам внутренне определяет для себя, он кто такой. У него есть чувство национального самосознания или он вообще хочет эмигрировать и чествовать себя не русским человеком. Я вас уверяю, что рядовые граждане России, они все прекрасно чувствуют, все прекрасно понимают", - отметил Путин на пленарной сессии ВЭФ.Кроме того, президент подчеркнул, что в целом человек должен быть благодарен стране, которая ему многое дала."Ну а вообще, в целом, если посмотреть, человек как бы вырос на этой почве, получил образование, стал успешным в чем-то, у него чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала", - подчеркнул российский лидер.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230810/volozh-1889290846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Чувство совести должно быть" – Путин о позиции Воложа
"Чувство совести должно быть" – Путин о позиции Воложа
2023-09-12T10:34
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PT2M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, аркадий волож, владимир путин, вэф-2023
Израиль, Аркадий Волож, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин высказался о Воложе
Путин: Волож — талантливый человек, но люди должны быть благодарны стране
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума пожелал удачи и здоровья основателю компании "Яндекс" Аркадию Воложу, отметив, что он - талантливый человек, но люди в целом должны быть благодарны стране, которая ему многое дала.
"Дай Бог ему (Воложу) здоровья, пусть ему там хорошо живется. Человек сам внутренне определяет для себя, он кто такой. У него есть чувство национального самосознания или он вообще хочет эмигрировать и чествовать себя не русским человеком. Я вас уверяю, что рядовые граждане России, они все прекрасно чувствуют, все прекрасно понимают", - отметил Путин на пленарной сессии ВЭФ.
Кроме того, президент подчеркнул, что в целом человек должен быть благодарен стране, которая ему многое дала.
"Ну а вообще, в целом, если посмотреть, человек как бы вырос на этой почве, получил образование, стал успешным в чем-то, у него чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала", - подчеркнул российский лидер.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Лидер ЛДПР заявил, что Волож мог бы войти в историю, но убежал за выгодой