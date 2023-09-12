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Предатель Пестель и посол поневоле Грибоедов. Военные антропологи. Часть 3 - РИА Новости, 12.09.2023
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14:00 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/voennayaantropologiya-1895832314.html
Предатель Пестель и посол поневоле Грибоедов. Военные антропологи. Часть 3
Предатель Пестель и посол поневоле Грибоедов. Военные антропологи. Часть 3 - РИА Новости, 12.09.2023
Предатель Пестель и посол поневоле Грибоедов. Военные антропологи. Часть 3
В заключительном эпизоде о военной антропологии разбираем, как эта наука появилась в России, чем российский подход отличается от западного, зачем военные антропологи нужны в мирное время и какую роль в этом всем сыграли декабрист Павел Пестель и драматург Александр Грибоедов.
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россия
александр грибоедов
подкаст
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Предатель Пестель и посол поневоле Грибоедов. Военные антропологи. Часть 3
В заключительном эпизоде о военной антропологии разбираем, как эта наука появилась в России, чем российский подход отличается от западного, зачем военные антропологи нужны в мирное время и какую роль в этом всем сыграли декабрист Павел Пестель и драматург Александр Грибоедов.
audio/mpeg
Предатель Пестель и посол поневоле Грибоедов. Военные антропологи. Часть 3
В заключительном эпизоде о военной антропологии разбираем, как эта наука появилась в России, чем российский подход отличается от западного, зачем военные антропологи нужны в мирное время и какую роль в этом всем сыграли декабрист Павел Пестель и драматург Александр Грибоедов.
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Артур Арушанян, Даниил Кононенко, Руслан Жигалов30000
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россия, александр грибоедов, подкаст, николай i, александр ii, восстание декабристов (1825 год), иран, греция, а. с. пушкин, аудио
Истории.doc, Россия, Александр Грибоедов, Подкаст, Николай I, Александр II, Восстание декабристов (1825 год), Иран, Греция, А. С. Пушкин
Истории.doc

Предатель Пестель и посол поневоле Грибоедов. Военные антропологи. Часть 3

Истории.doc
Предатель Пестель и посол поневоле Грибоедов. Военные антропологи. Часть 3
14:00
Читать ria.ru в
В заключительном эпизоде о военной антропологии разбираем, как эта наука появилась в России, чем российский подход отличается от западного, зачем военные антропологи нужны в мирное время и какую роль в этом всем сыграли декабрист Павел Пестель и драматург Александр Грибоедов.
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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артём Буфтяк, Артур Арушанян, Даниил Кононенко, Руслан Жигалов
30000
 
Истории.docРоссияАлександр ГрибоедовПодкастНиколай IАлександр IIВосстание декабристов (1825 год)ИранГрецияА. С. Пушкин
 
 
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