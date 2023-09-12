https://ria.ru/20230912/voennayaantropologiya-1895832314.html
Предатель Пестель и посол поневоле Грибоедов. Военные антропологи. Часть 3
Предатель Пестель и посол поневоле Грибоедов. Военные антропологи. Часть 3 - РИА Новости, 12.09.2023
Предатель Пестель и посол поневоле Грибоедов. Военные антропологи. Часть 3
В заключительном эпизоде о военной антропологии разбираем, как эта наука появилась в России, чем российский подход отличается от западного, зачем военные антропологи нужны в мирное время и какую роль в этом всем сыграли декабрист Павел Пестель и драматург Александр Грибоедов.
2023-09-12T14:00
2023-09-12T14:00
2023-09-12T14:00
истории.doc
россия
александр грибоедов
подкаст
николай i
александр ii
восстание декабристов (1825 год)
иран
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Предатель Пестель и посол поневоле Грибоедов. Военные антропологи. Часть 3
В заключительном эпизоде о военной антропологии разбираем, как эта наука появилась в России, чем российский подход отличается от западного, зачем военные антропологи нужны в мирное время и какую роль в этом всем сыграли декабрист Павел Пестель и драматург Александр Грибоедов.
audio/mpeg
Предатель Пестель и посол поневоле Грибоедов. Военные антропологи. Часть 3
В заключительном эпизоде о военной антропологии разбираем, как эта наука появилась в России, чем российский подход отличается от западного, зачем военные антропологи нужны в мирное время и какую роль в этом всем сыграли декабрист Павел Пестель и драматург Александр Грибоедов.
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Артур Арушанян, Даниил Кононенко, Руслан Жигалов30000
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россия, александр грибоедов, подкаст, николай i, александр ii, восстание декабристов (1825 год), иран, греция, а. с. пушкин, аудио
Истории.doc, Россия, Александр Грибоедов, Подкаст, Николай I, Александр II, Восстание декабристов (1825 год), Иран, Греция, А. С. Пушкин
Предатель Пестель и посол поневоле Грибоедов. Военные антропологи. Часть 3
В заключительном эпизоде о военной антропологии разбираем, как эта наука появилась в России, чем российский подход отличается от западного, зачем военные антропологи нужны в мирное время и какую роль в этом всем сыграли декабрист Павел Пестель и драматург Александр Грибоедов.