https://ria.ru/20230912/voennayaantropologiya-1895832314.html

Предатель Пестель и посол поневоле Грибоедов. Военные антропологи. Часть 3

Предатель Пестель и посол поневоле Грибоедов. Военные антропологи. Часть 3 - РИА Новости, 12.09.2023

Предатель Пестель и посол поневоле Грибоедов. Военные антропологи. Часть 3

В заключительном эпизоде о военной антропологии разбираем, как эта наука появилась в России, чем российский подход отличается от западного, зачем военные антропологи нужны в мирное время и какую роль в этом всем сыграли декабрист Павел Пестель и драматург Александр Грибоедов.

2023-09-12T14:00

2023-09-12T14:00

2023-09-12T14:00

истории.doc

россия

александр грибоедов

подкаст

николай i

александр ii

восстание декабристов (1825 год)

иран

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Предатель Пестель и посол поневоле Грибоедов. Военные антропологи. Часть 3 В заключительном эпизоде о военной антропологии разбираем, как эта наука появилась в России, чем российский подход отличается от западного, зачем военные антропологи нужны в мирное время и какую роль в этом всем сыграли декабрист Павел Пестель и драматург Александр Грибоедов. audio/mpeg

Предатель Пестель и посол поневоле Грибоедов. Военные антропологи. Часть 3 В заключительном эпизоде о военной антропологии разбираем, как эта наука появилась в России, чем российский подход отличается от западного, зачем военные антропологи нужны в мирное время и какую роль в этом всем сыграли декабрист Павел Пестель и драматург Александр Грибоедов. audio/mpeg

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Артур Арушанян, Даниил Кононенко, Руслан Жигалов30000

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россия, александр грибоедов, подкаст, николай i, александр ii, восстание декабристов (1825 год), иран, греция, а. с. пушкин, аудио