https://ria.ru/20230829/antropologiya-1892821831.html

Упырь против партизан и "жирный" бунт в Индии. Военные антропологи. Часть 2

Упырь против партизан и "жирный" бунт в Индии. Военные антропологи. Часть 2 - РИА Новости, 29.08.2023

Упырь против партизан и "жирный" бунт в Индии. Военные антропологи. Часть 2

В прошлом эпизоде мы узнали, как военная антропология изучает человека на войне и почему ученые-антропологи не могут доверять своему главному источнику — личным письмам, свидетельствам и дневникам. Сегодня рассказываем, как военную антропологию используют на Западе и почему народные поверья порой эффективнее самого смертоносного оружия.

2023-08-29T14:00

2023-08-29T14:00

2023-08-29T14:00

истории.doc

технологии

индия

сирия

рабочая партия курдистана

сирийский курдистан

курды

филиппины

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Упырь против партизан и «жирный» бунт в Индии. Военные антропологи. Часть 2 В прошлом эпизоде мы узнали, как военная антропология изучает человека на войне и почему ученые-антропологи не могут доверять своему главному источнику — личным письмам, свидетельствам и дневникам. Сегодня рассказываем, как военную антропологию используют на Западе и почему народные поверья порой эффективнее самого смертоносного оружия. audio/mpeg

Упырь против партизан и «жирный» бунт в Индии. Военные антропологи. Часть 2 В прошлом эпизоде мы узнали, как военная антропология изучает человека на войне и почему ученые-антропологи не могут доверять своему главному источнику — личным письмам, свидетельствам и дневникам. Сегодня рассказываем, как военную антропологию используют на Западе и почему народные поверья порой эффективнее самого смертоносного оружия. audio/mpeg

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Артур Арушанян, Даниил Кононенко, Даря Дубинина, Руслан Жигалов

индия

сирия

сирийский курдистан

филиппины

япония

великобритания

лондон

лос-анджелес

франция

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