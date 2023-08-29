Рейтинг@Mail.ru
Упырь против партизан и "жирный" бунт в Индии. Военные антропологи. Часть 2 - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/antropologiya-1892821831.html
Упырь против партизан и "жирный" бунт в Индии. Военные антропологи. Часть 2
Упырь против партизан и "жирный" бунт в Индии. Военные антропологи. Часть 2 - РИА Новости, 29.08.2023
Упырь против партизан и "жирный" бунт в Индии. Военные антропологи. Часть 2
В прошлом эпизоде мы узнали, как военная антропология изучает человека на войне и почему ученые-антропологи не могут доверять своему главному источнику — личным письмам, свидетельствам и дневникам. Сегодня рассказываем, как военную антропологию используют на Западе и почему народные поверья порой эффективнее самого смертоносного оружия.
2023-08-29T14:00
2023-08-29T14:00
истории.doc
технологии
индия
сирия
рабочая партия курдистана
сирийский курдистан
курды
филиппины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892820571_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_20a302f93d6a41f4fbddbd11fbec98be.jpg
Упырь против партизан и «жирный» бунт в Индии. Военные антропологи. Часть 2
В прошлом эпизоде мы узнали, как военная антропология изучает человека на войне и почему ученые-антропологи не могут доверять своему главному источнику — личным письмам, свидетельствам и дневникам. Сегодня рассказываем, как военную антропологию используют на Западе и почему народные поверья порой эффективнее самого смертоносного оружия.
audio/mpeg
Упырь против партизан и «жирный» бунт в Индии. Военные антропологи. Часть 2
В прошлом эпизоде мы узнали, как военная антропология изучает человека на войне и почему ученые-антропологи не могут доверять своему главному источнику — личным письмам, свидетельствам и дневникам. Сегодня рассказываем, как военную антропологию используют на Западе и почему народные поверья порой эффективнее самого смертоносного оружия.
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Артур Арушанян, Даниил Кононенко, Даря Дубинина, Руслан Жигалов
индия
сирия
сирийский курдистан
филиппины
япония
великобритания
лондон
лос-анджелес
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892820571_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_56ebf02e71e8735ed3e99297ac77e572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, индия, сирия, рабочая партия курдистана, сирийский курдистан, курды, филиппины, вторая мировая война (1939-1945), япония, центральное разведывательное управление (цру), великая отечественная война (1941-1945), великобритания, британская разведывательная служба mi6, лондон, лос-анджелес, nestle s.a., новая народная армия (филиппины), национальный конгресс курдистана, война в сирии, операция российских вкс - война в сирии, исламское государство - война в сирии, франция, мистраль, судьба контракта по поставкам "мистралей", приостановка контракта по поставке "мистраля" россии, аудио
Истории.doc, Технологии, Индия, Сирия, Рабочая партия Курдистана, Сирийский Курдистан, курды, Филиппины, Вторая мировая война (1939-1945), Япония, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Великая Отечественная война (1941-1945), Великобритания, Британская разведывательная служба MI6, Лондон, Лос-Анджелес, Nestle S.A., Новая народная армия (Филиппины), Национальный конгресс Курдистана, Война в Сирии, Операция российских ВКС - Война в Сирии, Исламское государство - Война в Сирии, Франция, Мистраль, Судьба контракта по поставкам "Мистралей", Приостановка контракта по поставке "Мистраля" России
Истории.doc

Упырь против партизан и "жирный" бунт в Индии. Военные антропологи. Часть 2

Истории.doc
Упырь против партизан и «жирный» бунт в Индии. Военные антропологи. Часть 2
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
В прошлом эпизоде мы узнали, как военная антропология изучает человека на войне и почему ученые-антропологи не могут доверять своему главному источнику — личным письмам, свидетельствам и дневникам. Сегодня рассказываем, как военную антропологию используют на Западе и почему народные поверья порой эффективнее самого смертоносного оружия.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Яндекс.Музыка
iTunes
Castbox
Google Podcasts
ВКонтакте

Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артём Буфтяк, Артур Арушанян, Даниил Кононенко, Даря Дубинина, Руслан Жигалов
 
Истории.docТехнологииИндияСирияРабочая партия КурдистанаСирийский КурдистанкурдыФилиппиныВторая мировая война (1939-1945)ЯпонияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Великая Отечественная война (1941-1945)ВеликобританияБританская разведывательная служба MI6ЛондонЛос-АнджелесNestle S.A.Новая народная армия (Филиппины)Национальный конгресс КурдистанаВойна в СирииОперация российских ВКС - Война в СирииИсламское государство - Война в СирииФранцияМистральСудьба контракта по поставкам "Мистралей"Приостановка контракта по поставке "Мистраля" России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала