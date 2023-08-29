https://ria.ru/20230829/antropologiya-1892821831.html
Упырь против партизан и "жирный" бунт в Индии. Военные антропологи. Часть 2
Упырь против партизан и "жирный" бунт в Индии. Военные антропологи. Часть 2 - РИА Новости, 29.08.2023
Упырь против партизан и "жирный" бунт в Индии. Военные антропологи. Часть 2
В прошлом эпизоде мы узнали, как военная антропология изучает человека на войне и почему ученые-антропологи не могут доверять своему главному источнику — личным письмам, свидетельствам и дневникам. Сегодня рассказываем, как военную антропологию используют на Западе и почему народные поверья порой эффективнее самого смертоносного оружия.
2023-08-29T14:00
2023-08-29T14:00
2023-08-29T14:00
истории.doc
технологии
индия
сирия
рабочая партия курдистана
сирийский курдистан
курды
филиппины
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Упырь против партизан и «жирный» бунт в Индии. Военные антропологи. Часть 2
В прошлом эпизоде мы узнали, как военная антропология изучает человека на войне и почему ученые-антропологи не могут доверять своему главному источнику — личным письмам, свидетельствам и дневникам. Сегодня рассказываем, как военную антропологию используют на Западе и почему народные поверья порой эффективнее самого смертоносного оружия.
audio/mpeg
Упырь против партизан и «жирный» бунт в Индии. Военные антропологи. Часть 2
В прошлом эпизоде мы узнали, как военная антропология изучает человека на войне и почему ученые-антропологи не могут доверять своему главному источнику — личным письмам, свидетельствам и дневникам. Сегодня рассказываем, как военную антропологию используют на Западе и почему народные поверья порой эффективнее самого смертоносного оружия.
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Артур Арушанян, Даниил Кононенко, Даря Дубинина, Руслан Жигалов
индия
сирия
сирийский курдистан
филиппины
япония
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Упырь против партизан и "жирный" бунт в Индии. Военные антропологи. Часть 2
В прошлом эпизоде мы узнали, как военная антропология изучает человека на войне и почему ученые-антропологи не могут доверять своему главному источнику — личным письмам, свидетельствам и дневникам. Сегодня рассказываем, как военную антропологию используют на Западе и почему народные поверья порой эффективнее самого смертоносного оружия.