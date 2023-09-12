https://ria.ru/20230912/vodorod-1895710213.html

Россия смещает фокус водородной энергетики

Россия смещает фокус водородной энергетики - РИА Новости, 12.09.2023

Россия смещает фокус водородной энергетики

Россия смещает фокус водородной энергетики с экспортных рынков Европы, Южной Кореи и Японии на внутренний рынок, сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T04:10

2023-09-12T04:10

2023-09-12T04:10

вэф-2023

экономика

россия

европа

япония

павел сорокин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия смещает фокус водородной энергетики с экспортных рынков Европы, Южной Кореи и Японии на внутренний рынок, сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. "Мы сейчас смотрим и слегка смещаем фокус (водородной энергетики - ред.) с экспортной ориентации на внутреннее потребление. Понятное дело, что у нас не может быть такого большого рынка, как в Китае, но тем не менее он достаточный для того, чтобы большую часть технологий не просто обкатать", - сказал Сорокин, выступая на сессии ВЭФ. По его словам, в качестве основных рынков ранее выделялась Европа, потенциально Корея и Япония. "Сейчас, естественно, эти рынки не являются приоритетными, в данной парадигме мы не видим существенного потенциала. Но мы видим, что водородная повестка все равно сохранилась", - отметил Сорокин. Он признал, что экспорт водорода все равно будет, но на данном этапе он не станет драйвером развития отрасли. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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вэф-2023, экономика, россия, европа, япония, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет