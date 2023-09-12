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Анализы воды с АЭС "Фукусима-1" показали хороший результат, сообщил ВНИРО

Анализы воды с АЭС "Фукусима-1" показали хороший результат, сообщил ВНИРО - РИА Новости, 12.09.2023

Анализы воды с АЭС "Фукусима-1" показали хороший результат, сообщил ВНИРО

Первые анализы воды, сброшенной в океан с АЭС "Фукусима-1", которые были проведены российскими учеными, показали хороший результат, рыбакам опасаться нечего,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T04:21

2023-09-12T04:21

2023-09-12T04:21

япония

владивосток

китай

фукусима-1

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

магатэ

общество

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Первые анализы воды, сброшенной в океан с АЭС "Фукусима-1", которые были проведены российскими учеными, показали хороший результат, рыбакам опасаться нечего, сообщил в ходе Восточного экономического форума директор ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ВНИРО) Кирилл Колончин. "По поручению Ильи Васильевича (Шестакова, главы Росрыболовства - ред.) наше научно-исследовательское судно практически в первый же день после начала сброса вышло из Владивостока и должно закончить экспедицию в 20-х числах сентября", - сообщил Колончин. "Первые анализы, которые мы получили, в том числе и по анализу тканей рыб, говорят о том, что нам опасаться нечего. И наши ученые в рыбохозяйственной науке прогноз дают достаточно хороший. Не знаю, как у японцев, а у российских рыбаков все будет в порядке. И у нас на столах тоже", - добавил он. С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доводя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций - 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

япония

владивосток

китай

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япония, владивосток, китай, фукусима-1, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), магатэ, общество, вэф-2023