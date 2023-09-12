https://ria.ru/20230912/vizit-1895733942.html

В Японии заявили, что следят за визитом Ким Чен Ына в Россию

В Японии заявили, что следят за визитом Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 12.09.2023

В Японии заявили, что следят за визитом Ким Чен Ына в Россию

Правительство Японии продолжает сбор и анализ информации относительно визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, но не станет комментировать ожидаемый саммит... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:42

2023-09-12T08:42

2023-09-12T08:42

в мире

япония

пхеньян

ким чен ын

кндр (северная корея)

есимаса хаяси

хирокадзу мацуно

ржд

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ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Правительство Японии продолжает сбор и анализ информации относительно визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, но не станет комментировать ожидаемый саммит между главами государств, заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Есимаса Хаяси. "Что касается обозначенного вами аспекта, то мы продолжаем вести сбор и анализ информации с высокой долей интереса. Что же касается деталей или же итогов саммита между лидерами Северной Кореи и России, то мы, как правительство Японии, не в том положении, чтобы давать какой-то ответ по этому поводу. Несмотря на это, любая передача вооружений из КНДР идет против положений резолюций Совета Безопасности ООН, и мы намерены внимательно следить за развитием на предмет, не возникнут ли нарушения", - ответил министр на просьбу журналистов прокомментировать визит Ким Чен Ына в Россию для якобы обсуждения военного сотрудничества. С аналогичной позицией ранее во вторник выступил и генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, который также отметил, что Токио "с обеспокоенностью следит за ситуацией, включая ее возможное влияние" на ситуацию на Украине. Пресс-служба Кремля сообщала, что Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что переговоры состоятся на Дальнем Востоке, но не уточнил, где именно. Утром во вторник ЦТАК опубликовало фотографии с церемонии отбытия лидера КНДР в Россию. Как сообщал корреспондент РИА Новости, около 05.15 по московскому времени бронированный поезд с зелеными вагонами и желтой полосой - такими же, как на официальных фотографиях северокорейского агентства ЦТАК с церемонии отъезда Ким Чен Ына из Пхеньяна, - переехал мост через Раздольную и поехал на север. Вагоны тянул локомотив с символикой РЖД.

https://ria.ru/20230912/sb-1895715048.html

япония

пхеньян

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, пхеньян, ким чен ын, кндр (северная корея), есимаса хаяси, хирокадзу мацуно, ржд