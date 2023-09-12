Рейтинг@Mail.ru
В Японии заявили, что следят за визитом Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/vizit-1895733942.html
В Японии заявили, что следят за визитом Ким Чен Ына в Россию
В Японии заявили, что следят за визитом Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 12.09.2023
В Японии заявили, что следят за визитом Ким Чен Ына в Россию
Правительство Японии продолжает сбор и анализ информации относительно визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, но не станет комментировать ожидаемый саммит... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:42
2023-09-12T08:42
в мире
япония
пхеньян
ким чен ын
кндр (северная корея)
есимаса хаяси
хирокадзу мацуно
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/22/1552992274_0:86:3037:1794_1920x0_80_0_0_6cf066c62920c4dace497e054edf238b.jpg
ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Правительство Японии продолжает сбор и анализ информации относительно визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, но не станет комментировать ожидаемый саммит между главами государств, заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Есимаса Хаяси. "Что касается обозначенного вами аспекта, то мы продолжаем вести сбор и анализ информации с высокой долей интереса. Что же касается деталей или же итогов саммита между лидерами Северной Кореи и России, то мы, как правительство Японии, не в том положении, чтобы давать какой-то ответ по этому поводу. Несмотря на это, любая передача вооружений из КНДР идет против положений резолюций Совета Безопасности ООН, и мы намерены внимательно следить за развитием на предмет, не возникнут ли нарушения", - ответил министр на просьбу журналистов прокомментировать визит Ким Чен Ына в Россию для якобы обсуждения военного сотрудничества. С аналогичной позицией ранее во вторник выступил и генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, который также отметил, что Токио "с обеспокоенностью следит за ситуацией, включая ее возможное влияние" на ситуацию на Украине. Пресс-служба Кремля сообщала, что Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что переговоры состоятся на Дальнем Востоке, но не уточнил, где именно. Утром во вторник ЦТАК опубликовало фотографии с церемонии отбытия лидера КНДР в Россию. Как сообщал корреспондент РИА Новости, около 05.15 по московскому времени бронированный поезд с зелеными вагонами и желтой полосой - такими же, как на официальных фотографиях северокорейского агентства ЦТАК с церемонии отъезда Ким Чен Ына из Пхеньяна, - переехал мост через Раздольную и поехал на север. Вагоны тянул локомотив с символикой РЖД.
https://ria.ru/20230912/sb-1895715048.html
япония
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/22/1552992274_305:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_546271d134d83f6d931e62013e33da98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, пхеньян, ким чен ын, кндр (северная корея), есимаса хаяси, хирокадзу мацуно, ржд
В мире, Япония, Пхеньян, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Есимаса Хаяси, Хирокадзу Мацуно, РЖД
В Японии заявили, что следят за визитом Ким Чен Ына в Россию

В японском правительстве заявили об обеспокоенности визитом Ким Чен Ына в Россию

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР во Владивостоке
Флаги России и КНДР во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Флаги России и КНДР во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Правительство Японии продолжает сбор и анализ информации относительно визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, но не станет комментировать ожидаемый саммит между главами государств, заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Есимаса Хаяси.
"Что касается обозначенного вами аспекта, то мы продолжаем вести сбор и анализ информации с высокой долей интереса. Что же касается деталей или же итогов саммита между лидерами Северной Кореи и России, то мы, как правительство Японии, не в том положении, чтобы давать какой-то ответ по этому поводу. Несмотря на это, любая передача вооружений из КНДР идет против положений резолюций Совета Безопасности ООН, и мы намерены внимательно следить за развитием на предмет, не возникнут ли нарушения", - ответил министр на просьбу журналистов прокомментировать визит Ким Чен Ына в Россию для якобы обсуждения военного сотрудничества.
С аналогичной позицией ранее во вторник выступил и генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, который также отметил, что Токио "с обеспокоенностью следит за ситуацией, включая ее возможное влияние" на ситуацию на Украине.
Пресс-служба Кремля сообщала, что Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что переговоры состоятся на Дальнем Востоке, но не уточнил, где именно.
Утром во вторник ЦТАК опубликовало фотографии с церемонии отбытия лидера КНДР в Россию. Как сообщал корреспондент РИА Новости, около 05.15 по московскому времени бронированный поезд с зелеными вагонами и желтой полосой - такими же, как на официальных фотографиях северокорейского агентства ЦТАК с церемонии отъезда Ким Чен Ына из Пхеньяна, - переехал мост через Раздольную и поехал на север. Вагоны тянул локомотив с символикой РЖД.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Песков сообщил о координации с КНДР процессов по работе России в СБ ООН
05:30
 
В миреЯпонияПхеньянКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)Есимаса ХаясиХирокадзу МацуноРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала