В Японии заявили, что следят за визитом Ким Чен Ына в Россию
В японском правительстве заявили об обеспокоенности визитом Ким Чен Ына в Россию
Флаги России и КНДР во Владивостоке. Архивное фото
ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Правительство Японии продолжает сбор и анализ информации относительно визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, но не станет комментировать ожидаемый саммит между главами государств, заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Есимаса Хаяси.
"Что касается обозначенного вами аспекта, то мы продолжаем вести сбор и анализ информации с высокой долей интереса. Что же касается деталей или же итогов саммита между лидерами Северной Кореи и России, то мы, как правительство Японии, не в том положении, чтобы давать какой-то ответ по этому поводу. Несмотря на это, любая передача вооружений из КНДР идет против положений резолюций Совета Безопасности ООН, и мы намерены внимательно следить за развитием на предмет, не возникнут ли нарушения", - ответил министр на просьбу журналистов прокомментировать визит Ким Чен Ына в Россию для якобы обсуждения военного сотрудничества.
С аналогичной позицией ранее во вторник выступил и генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, который также отметил, что Токио "с обеспокоенностью следит за ситуацией, включая ее возможное влияние" на ситуацию на Украине.
Пресс-служба Кремля сообщала, что Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что переговоры состоятся на Дальнем Востоке, но не уточнил, где именно.
Утром во вторник ЦТАК опубликовало фотографии с церемонии отбытия лидера КНДР в Россию. Как сообщал корреспондент РИА Новости, около 05.15 по московскому времени бронированный поезд с зелеными вагонами и желтой полосой - такими же, как на официальных фотографиях северокорейского агентства ЦТАК с церемонии отъезда Ким Чен Ына из Пхеньяна, - переехал мост через Раздольную и поехал на север. Вагоны тянул локомотив с символикой РЖД.